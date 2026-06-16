Manuel Neuer kuralları ihlal etti ve FIFA’dan ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir

Manuel Neuer, kıyafet kurallarını ihlal etti. Alman kaleci, Almanya ile Curaçao arasındaki maçta (7-1) farklı renkte bir iç tişört giymişti ve bu, resmi kural kitabına göre yasaktır.

Neuer, Pazar akşamı Curaçao karşısında yeşil kaleci formasıyla sahaya çıktı. Tecrübeli kaleci, bunun altına beyaz bir iç tişört giymişti, ancak bu FIFA kurallarına aykırıdır.

Maç öncesinde ekipman sorumlusu, Neuer’e giymesi için uzun kollu bir forma uzattı, ancak o bunu istemedi.

Neuer bu nedenle kolları kesmeye karar verdi, ancak bu şekilde iç tişörtü açıkça görünür hale geldi. İç tişörtle oynamak, “futbol formasıyla aynı renkte” olması şartıyla izin verilir. Ancak bu durumda durum böyle değildi.

Neuer yeşil forma ile kaleci olarak sahaya çıkarken, iç forması beyazdı. FIFA’nın Bayern Münih’in kalecisine ne tür bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

Almanya, geçtiğimiz Pazar günü Curaçao’yu büyük bir farkla yendi. Önümüzdeki Cumartesi günü Fildişi Sahili ile karşılaşacak olan Almanya, bir sonraki Perşembe günü ise Ekvador ile oynayacak.