Jurgen Klopp, Almanya’nın Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı Uluslar Ligi maçları için kadrosunu açıkladı ve kaleci tercihine son noktayı koydu. Liverpool’un eski teknik direktörü, Marc-Andre ter Stegen’i tartışmasız birinci kaleci olarak belirleyerek deneyimden yana tercihini kullandı.

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Kalede kesin tercih

Klopp, yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Almanya kadrosunu tamamladı ve kaleci tercihine ilişkin tavrını net biçimde ortaya koydu. Barcelona'nın hücum oyuncusu Karim Adeyemi'nin listede yer almaması dikkat çekerken, Ter Stegen kalede birinci tercih olarak kadrodaki yerini aldı.

Barcelona'dan Ajax'a kiralanan deneyimli kaleci, Jonas Urbig ve Alexander Nubel'in önünde ilk tercih olacak. Diğer iki kaleci de kulüplerinde etkileyici sezonlar geçirse de Klopp, kalede tecrübeyi tercih etti.

Klopp kaleci sıralamasını açıkladı

Klopp, yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında Ajax forması giyen kaleciye neden ilk 11'de yer verdiğini anlattı. Kadrodaki güçlü rekabeti kabul eden Klopp, savunmada güvenilir ve güven veren bir isme ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

“Marc, Amsterdam'da harika bir sezon geçiriyor. Neyse ki diğer ikisi de gerçekten çok iyi sezonlar geçiriyor,” diyen Klopp, SPORT tarafından aktarılan açıklamasında gazetecilere şunları söyledi: “Bu maçlara Marc'ı birinci kalecimiz olarak çıkaracağız. Bu tercih, herhangi bir anda kimin daha iyi kurtarışlar yaptığıyla ilgili değil. Çünkü kalecilerin takıma büyük ölçüde istikrar ve güven vermesi gerekiyor.”

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Oyunu geriden yönlendirmek

Ter Stegen, 2026 Dünya Kupası'nda oynamasını engelleyen ağır bir sakatlığın ardından Eredivisie'de kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği bir dönem geçiriyor. Klopp, eski Barcelona kaptanının genel taktik farkındalığı ve topu dağıtma becerisinin onu diğer kalecilerden ayırdığını vurguladı.

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“Bir kaleciden ilk beklenti, topun ağlara gitmesini engellemesidir. En önemli şey bu,” diye ekleyen Klopp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bunun dışında önemli olan başka yönler de var: Top bizdeyken de dâhil olmak üzere oyunumuzu nasıl yönlendirebilir? Bu durumlarla nasıl başa çıkıyor? Savunma çizgimizi önde kurduğumuzda, bir kaleci olarak sahanın daha ilerisinde savunma yapabilmek için bu durumları ne kadar erken fark edebiliyor?”

Teknik direktör, taktik düzeninde kalecinin öne çıkarak tehlikeyi uzaklaştırmasının önemini vurgulayarak şunları ekledi: “Bunu ifade etmek biraz tuhaf ama esas mesele, ne zaman çıkıp tehlikeyi bertaraf edeceğini bilmek. Çalım atmaya çalışmaktan değil, sadece topu uzaklaştırmaktan söz ediyorum. Bunların hepsi görevin bir parçası. Marc bu alanda en fazla deneyime sahip isim ve evet, bu maçlara onunla birinci kalecimiz olarak çıkacağız.”

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İlk 11'deki yerini sağlamlaştırmak

Almanya şimdi Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçlarına odaklanacak. Ter Stegen için bu millî ara, yeni dönemde ilk 11'deki yerini kalıcı olarak sağlamlaştırmak adına önemli bir fırsat.

Kulübünde yeniden düzenli olarak forma şansı bulan kaleci, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmamaya ve geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarını geride bırakmaya kararlı olacak.