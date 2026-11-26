Bayern Münih kaptanı Manuel Neuer, eşi Anika Bissel'den ani ayrılığına ilişkin haberlerin ardından Almanya'da tartışmaların odağına yerleşti. Deneyimli kaleci ayak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak, ancak Bayern çevresindeki tanınmış isimlerin taraf olmaya başlamasıyla özel hayatı gündemin merkezine oturdu.

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Bayern camiasından tepki

Deneyimli kaleci, bu ayın başlarında Mainz karşısında sağ ayağındaki bir tendonun kısmen yırtılmasıyla sonuçlanan sakatlığının ardından iyileşme sürecinde. Bu sakatlık nedeniyle takvim yılının kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Tartışma, futbolcuların eşlerinin sosyal medya paylaşımları aracılığıyla da olsa Allianz Arena soyunma odasına kadar uzandı. Joshua Kimmich'in eşi Lina Kimmich ile Konrad Laimer'in eşi Ines-Sarah Laimer, ilişki uzmanı Ruth Marquardt'ın Instagram videosunu beğenerek tutumlarını açıkça ortaya koydu.

Video, ayrılığın koşullarını, özellikle de bir çocuğun doğumunun ardından yaşanmasını eleştiriyordu. Neuer'in eski sevgilisi Nina Weiss'ın da gönderiyi beğendiği görüldü. Bu, kulübün yakın çevresindeki isimlerin ortak bir tepki gösterdiğine işaret ediyor. Anika'ya verilen bu açık destek, kulüp kaptanının özel hayatındaki davranışları etrafında belirgin bir gerginlik yarattı.

Matthaus, Neuer'in zamanlamasını sorguladı

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, "Lothar Takes Off" programında konuyla ilgili değerlendirmesini açıkça dile getirdi. Eski Dünya Kupası şampiyonu, özel meselelerin kişisel olduğunu kabul etse de yaşananların kamuoyuna yansımasının kalecinin itibarına zarar verdiğini söyledi.

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Matthaus, "Zamanlama özellikle uygunsuz. Manuel için üzücü bir durum, ancak herkes özel hayatındaki meseleleri uygun gördüğü şekilde ele almalı. Yine de son haftalarda yaşananların Manuel'in itibarı açısından iyi olmadığı açık. Bu kararı o verdi ama bence doğru zaman değildi" dedi.

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Matthaus, Neuer'in takım arkadaşlarının eşlerinden gelen sosyal medya tepkilerine de değindi. Ayrılığın dışarıdan nasıl göründüğü düşünüldüğünde Anika'ya duydukları empatinin anlaşılır olduğunu belirtti. Lina Kimmich ve Ines-Sarah Laimer'in desteğinin, Neuer'in çocuklarının annesi açısından "hiç de olumlu olmayan" bir duruma doğal bir tepki olduğunu söyledi.

Kulüp, Neuer'in dinlenmek ve iyileşmek için Brezilya'ya gitmesine resmen izin vermiş olsa da genç fizyoterapistle ilişkisinin bu seyahatten aylar önce başlamış olabileceğinin ortaya çıkması tartışmayı daha da alevlendirdi. Kaleciyi, fiziksel iyileşmesini tamamladığında kamuoyunun karşısına çıkacağı zorlu bir süreç bekliyor.

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Anika Neuer sessizliğini bozdu

Bayern Münih'in yıldızı tedavi için kulüp tesislerine döndüğünden beri konuyla ilgili sessizliğini korurken Anika, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi. Hentbolcunun, ihanete uğramanın acısını konu alan birkaç sert videoyu TikTok'ta paylaşıp ardından sildiği bildirildi.

Paylaşımlardan birinde, "Hamile bir kadını aldatmak, kötülüğün bambaşka bir boyutu" ifadesi yer alıyordu. Bu sözler, hayranlar tarafından X gibi sosyal medya platformlarında hızla kaydedildi. Bir başka videoda ise küçük bir çocuk gösteriliyor ve bir annenin, ailesi yerine başka birini seçen partnerini asla affetmeyeceği yazıyordu.

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Bu yoğun duygusal paylaşımlar kamuoyunda karşılık buldu ve Neuer'in meseleyi özel tutma çabasını daha da zorlaştırdı. İnternet kullanıcıları, evliliğinin aniden sona ermesinden derin yara almış bir kadının durumunu yansıtan yeniden paylaşımlarını takip etmekte gecikmedi.