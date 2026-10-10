Teknik direktör Vincent Kompany’nin ekibi, sıcak geçecek bir sonbaharın başlangıcında Bavyera-Svabya derbisinde FC Augsburg deplasmanında 2-2’nin (0-1) ötesine geçemedi ve Borussia Dortmund’un puan kaybından yararlanamadı.

Bunda tecrübeli Neuer’in payı büyüktü: 40 yaşındaki kaleci, Luis Diaz’ın santrasının ardından topu büyük bir dikkatsizlikle kaybetti ve Robin Fellhauer bu hediyeyi 8,4 saniye içinde geri çevirmedi. Bundesliga’nın 63 yıllık tarihinde daha hızlı gol atan olmamıştı. Fellhauer, Sky’a yaptığı açıklamada, "Daha da hızlı vurabilirdim. Ama topun auta gitme riski çok büyüktü" dedi ve ekledi: "Daha fazlasını almak isterdik. Ama bu puanla mutlu olabiliriz."

Neuer, bariz hatasının ardından özür dilercesine kollarını kaldırdı ancak konuk ekip, fırsatları daha iyi değerlendirse galibiyeti yine de alabilirdi. Sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl, teknik direktör Vincent Kompany’nin ekibinin sıcak geçecek bir sonbaharın başlangıcında hata yapıp Borussia Dortmund’un beraberliğinden yararlanamamasının ardından, "Bir dizi hatayla kendi işimizi zorlaştırdık. Manu’nun da bunda payı var ama başkalarının da var. Buna rağmen maçı kazanmak için yeterince fırsatımız vardı" dedi.

Alman rekor şampiyonu adına sezona iyi başlayan FCA karşısında Ismael Saibari 55. dakikada eşitliği sağladı, ancak Rodrigo Ribeiro 64. dakikada Augsburg’u yeniden öne geçirdi. En azından oyuna sonradan giren milli oyuncu Nathaniel Brown 80. dakikada konuk ekip adına beraberliği kurtardı, Serge Gnabry ise daha sonra sadece direğe takıldı (83.). Böylece Münih ekibi, geçen sezondaki tek lig yenilgisinin rövanşını da alamadı.

Bayern, daha salı günü (TSİ 21.00) Şampiyonlar Ligi’nde Viking Stavanger karşısında yapay çimde telafi fırsatı yakalayacak. Kasım başına kadar onları yedi maç daha bekliyor.

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FC Bayern, Jamal Musiala ve Konrad Laimer’den yoksun - birçok gol iptal edildi

Bayern’de sakat Jamal Musiala’nın yanı sıra Konrad Laimer de yoktu. Avusturyalı oyuncu baba oldu ve bu nedenle Augsburg’a gitmedi. Musiala’nın Harry Kane’in arkasındaki pozisyonunda Saibari görev yaptı, Josip Stanisic ise Laimer’in yerine sağ tarafta savunmada oynadı.

Ancak Münih ekibi henüz tam olarak yerleşemeden skor 0-1 olmuştu bile. Bayern kısa süreli bir sarsıntının ardından baskıyı artırdı. Ancak öfkeli hücumlar ilk etapta sonuç vermedi. Golcü Harry Kane, Michael Olise, Diaz, Saibari ya da Alphonso Davies’in denemeleri ya FCA kalesini bulmadı ya da tutkuyla savunma yapan Augsburg savunması tarafından engellendi. Bu yüzden Bayern, Juma Bah’ın FCA’nın az sayıdaki hücumlarından birinde korner sonrası bomboş durumda 2-0’ı kaçırmasıyla da şanslıydı (35.).

Devre arasının ardından Bayern hücum dalgasını sürdürdü. Diaz, Finn Dahmen’in hatasının ardından golü bulduğunu düşündü. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kısa süre sonra Saibari’nin Kane’in pasında attığı gol ise geçerli sayıldı. Maç açık bir karşılıklı atak oyununa dönüştü. Bir kontratakta Neuer, Calvin Brackelmann’ın şutunu yalnızca yana çelebildi, Ribeiro da dönen topu tamamladı. Bayern artık her şeyi deniyordu. Kane, Brown’un golünün de hazırlayıcısı oldu.