40 yaşındaki kaleciye, aut atışının hemen ardından Luis Diaz’dan görünüşte zararsız bir geri pas geldi. Ancak topu biraz fazla açınca, rakibini hafif lakayt bir aşırtmayla boşa çıkarmaya çalıştığı sırada öne çıkan Robin Fellhauer’a sırtından çarptırdı. Top oradan Augsburg oyuncusunun önüne düştü ve o da meşin yuvarlağı boş kaleye rahatça gönderdi.

Top çizgiyi geçtiğinde skor tabelasındaki saat henüz yalnızca sekiz saniyeyi gösteriyordu. Bild gazetesi ise elde tutulan kronometreyle 8,4 saniye ölçüldüğünü aktardı. Böylece Fellhauer, Bundesliga tarihinin en hızlı golünü attı. Rekor daha önce Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) ve Kevin Volland’a (TSG Hoffenheim) aitti; ikisi de dokuz saniyede gol bulmuştu.

Neuer büyük olasılıkla kariyerinin son sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz hafta ve aylarda emekliliğine dair imalarda bulunmuştu. Uzun yıllar bir numara olan kalecinin yerini büyük ihtimalle Jonas Urbig alacak. Urbig’in, geçiş sürecini kolaylaştırmak için geçen sezonda olduğu gibi düzenli olarak forma şansı bulması bekleniyor.

Bundesliga: Tarihin en hızlı golleri