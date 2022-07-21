Manuel Neuer cüzdanını takside düşürdü; taksici, cüzdanı geri iade etmeye götürse de Alman yıldız bahşiş vermedi

Taksici, iki hafta sonra arkasında Neuer'in adının yazılı olduğu ancak teşekkür notu olmayan bir Bayern Münih forması aldı.

Manuel Neuer son zamanlarda futbol dışında haberlerle gündeme geldi ve manşetlerdeki varlığının nedeni hakkındaki görüşler hayranlarını ikiye böldü.

'Hazir S.' olarak bilinen Münihli bir taksi şoförü, Bayern Münih kalecisi ile ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Ne yaşandı?

Sky Germany tarafından verilen bilgiye göre; Neuer, cüzdanını bir takside yaklaşık 800 avro nakit ve birkaç kredi kartıyla birlikte bıraktı. Sürücü onu evine geri götürmeye gitti, ancak karşılığında oyuncudan 'sadece' bir forma aldı.

Her şey Münih'in merkezi bir meydanı olan Odeonsplatz'da başladı, burada taksi şoförü Neuer'i ve bir arkadaşını gezintiye çıkardı.

Sürücü Hazir, "Onu hemen tanıdım ama yanına yaklaşmadım" dedi.

Bayern Münih kaptanının cüzdanını bulana kadar her şey normal gitti. Arabasını temizliyordu.

Cüzdanda Manuel Neuer'in kişisel belgeleri, yaklaşık 800 avro nakit ve iki kredi kartı vardı.

Vardiyası bittiğinde taksi şoförü onu en son gördüğü daireye sürdü, ancak cevap alamadı.

Onu, adresini kalecinin kimlik kartıyla kontrol ettiği kişisel evinde de bulamadı. Sonunda cüzdanı Neuer'in iletişim bilgilerini toplayan menajerine teslim edebildi.

Toplamda, taksi şoförü cüzdanı iade etmek için yaklaşık 120 kilometre yol kat ettiğini iddia ediyor. Ödülünü aldığında hayal kırıklığı yaşandı.

İki hafta sonra, arkasında Neuer'in adının yazılı olduğu, ancak herhangi bir özveri ya da teşekkür notu olmayan bir Bayern Münih forması aldı.

Sürücü, "Ödül resmen alay konusu. Dört çocuğum var" dedi.

Kötü ödüllendirilmiş cömertlik

Taksicinin şikayetleri makul. Alman tabloid gazetesi Bild'e göre, Neuer'i aramak için gittiği 120 kilometrelik yol için yaklaşık 400 avro kazanacaktı ve yasaya göre bu miktarda parayla bir cüzdanı iade ettiği için 34 avro alması gerekiyordu.

Yine de, Bayern ve Almanya kalecisinin cimriliğine yönelik eleştiriler artıyor.

Neuer, gelecek sezon 18 milyon euro sabit maaş alacak.

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