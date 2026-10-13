Geçen hafta sonu Augsburg'daki 2-2'lik maçta yediği ilk golde Neuer'in yaptığı ağır hatanın ardından, 40 yaşındaki kaleci FCA'nın ikinci golünde de en azından iyi bir görüntü vermezken, Slomka Instagram köşesi İkinci Bakış üzerinden çarpıcı bir soru soruyor: "Manuel Neuer kendisi için son düdüğün çaldığını fark etmedi mi?"

59 yaşındaki Slomka, bir dönem FC Schalke 04'te Neuer'in ilk profesyonel takım teknik direktörüydü. Eski Alman millî kalecinin Ağustos 2006'da Bundesliga'daki ilk maçına çıkmasını sağladı ve iki ayı biraz aşkın süre sonra, o dönem 20 yaşında olan Neuer'i kesin olarak S04'ün 1 numarası yaptı.

"O zaman ona güvendim çünkü performansına inanıyordum. Karşımda sıra dışı bir kaleci vardı" diyen Slomka, bugün Neuer'e yaklaşımda açık sözlülük gerektiğini vurguladı: "Aynı ölçüt bugün de geçerli olmalı. Bu nedenle belirleyici soru şu: Böylesine büyük bir kazanana ne zaman bırakması gerektiğini vaktinde söyleyecek kadar güçlü olan kim?"

FC Bayern, Neuer'den Urbig'e daha erken mi geçmeli?

Neuer, Augsburg'daki son derece talihsiz performansının ardından bu günlerde takımdaki konumuna ilişkin kamuoyu önündeki tartışmalarla karşı karşıya. Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan deneyimli kalecinin bu sezonun ardından kariyerini bitirmesi bekleniyor. Neuer'den 17 yaş küçük Jonas Urbig, aldığı süre giderek artarken Bayern kalesinde onun halefi olarak daha yoğun biçimde hazırlanıyor. Eski millî futbolcu Steffen Freund da kısa süre önce Sky90 programında Neuer'den Urbig'e geçişin öne çekilmesini ve "en geç sezonun ikinci yarısında" gerçekleşmesini istedi.

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Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

Bu arada FCB'de yöneticiler Neuer'e destek veriyor. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl pazartesi günü, "Manu bir hata yaptı. Profesyonel futbol oynadığı bu yirmi yıl içinde bu, başına mutlaka birkaç kez gelmiştir. Dolayısıyla Manu konusunda hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Manuel Neuer'in önünü açan Slomka: "Büyük bir kariyer açık çek olmamalı"

Slomka ise Neuer gibi son derece başarılı sporcuları "büyük yapan özelliğin tam da kendisinin bırakmayı onlar için bu kadar zorlaştırabileceğine" dikkat çekti: "Böyle şampiyonlar şüpheleri yenmeyi, eleştirmenleri haksız çıkarmayı, sınırları zorlamayı öğrendi. Neden tam da şimdi bir sınırın kesin olduğuna inansınlar?" Slomka'ya göre Bayern yöneticileri ve teknik direktör Vincent Kompany'nin şu soruları "dürüstçe değerlendirmesi" önemli: "Manuel bugün ne kadar iyi oynuyor? Takımın neye ihtiyacı var? Ve vardıkları yanıtı ona söylemek zorundalar." İki hatanın elbette bir kariyeri bitirmeyeceğini belirten Slomka, "Ama büyük bir kariyer de açık çek olmamalı" dedi.

Öte yandan salı akşamı Viking Stavanger deplasmanında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Bayern kalesini Neuer yerine Urbig'in koruyacak olmasının nedeni performans değil; Neuer'in bir kez daha sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması. Kompany pazartesi günkü basın toplantısında, "Manu ayağında bir şey hissetti" dedi. FCB teknik direktörü, birçok kez dünyanın en iyi kalecisi seçilen Neuer'in sakatlığının çok ciddi olmadığını, "ama risk almamızın bir anlamı yok" sözleriyle açıkladı.

Neuer, bazı kas sorunları nedeniyle geçen sezon da birkaç kez forma giyememişti.