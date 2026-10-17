Manuel Neuer, Augsburg'da 2-2 biten son Bundesliga maçında yaptığı ağır hatanın ardından yaşadığı ayak sakatlığını henüz atlatamadı.

Bu pek de sürpriz değil. Neuer, cuma günkü son antrenmana da katılamamıştı. Teknik direktör Vincent Kompany, "Doktor rolüne soyunmak istemiyorum" demiş ve şöyle devam etmişti: "Sakatlığı ayağında, uyluğunda veya omzunda değil. Çok uzun sürmeyecek. Yarın mı, gelecek hafta mı olur, göreceğiz. Önce kendini daha iyi hissetsin ve yapabildiğinde antrenmanlara başlasın. O zaman bu süreç de geride kalacak."

Jonas Urbig, 2026/2027 sezonunda Bayern Münih'in kalesini şimdiye kadar kaç kez korudu?

Stavanger'de olduğu gibi Leipzig karşısında da Neuer'in yerine Jonas Urbig oynayacak. Leipzig maçı, Urbig'in bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlardaki altıncı karşılaşması olacak. Bu sayı, Neuer'in şimdiye kadar oynadığı maç sayısından bir fazla.

Neuer'in Augsburg'daki kritik hatalarının ardından, Urbig'in sezon bitmeden Bayern Münih'in birinci kalecisi olarak onun yerini alıp almaması gerektiğine ilişkin ilk medya tartışmaları başlamıştı. Aslında Urbig'in, Neuer'in muhtemelen sezon sonunda kariyerini noktalamasının ardından kaleyi devralması planlanıyor.

Kulüp yönetimi de bunun üzerine açıkça Neuer'in arkasında durmuş ve sezon ortasında kaleci değişikliğini neredeyse imkânsız olarak nitelendirmişti. Bununla birlikte, Urbig'in bu sezon düzenli olarak forma giymesi konusunda net bir mutabakat var.

Öte yandan, Neuer'in iyileştikten sonra mümkün olduğunca çok maçta oynamak için ısrar edebileceğine dair spekülasyonlar da ortaya atıldı.

Bayern Münih - RB Leipzig: İlk 11'ler

Bayern Münih: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Diaz – Kane

RB Leipzig: Vandevoordt – Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann – El Aynaoui, Banzuzi – Nusa, Reitz, Gruda – Nkunku