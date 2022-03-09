Manuel Neuer, Bayern Münih'in 7-1 kazandığı maçın ardından gözdağı verdi: "Bu bir mesaj galibiyetiydi"

Bayern Münih, son 16 turu rövanş maçında RB Salzburg'u 7-1 gibi ezici bir skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sakatlığını atlatıp ilk 11'deki yerini alan Manuel Neuer, savunmada aşama kaydettiklerini ve bu galibiyetle bir mesaj verdiklerini söyledi.

Sezon başından bu yana eleştiriler alan Bayern Münih savunması Salzburg karşısında alkış alan bir performans ortaya koydu.

Neuer ne söyledi?

Maçın ardından bir röportaj veren Neuer şu cümleleri kullandı:

"Bu bir mesaj galibiyetiydi. Maça iyi başladık, penaltı gollerini bulduktan sonra arkamızda bakmadık. Sergilediğimiz performans bizi mutlu etti."

"Bugün farklı bir yönümüzü gösterdik ve kontrataklarda rakibe fazla şans tanımadık."

"Savunmada saha sağlam bir görüntü çizdik, aynı şekilde devam edebileceğimizi umuyoruz."

Bayern fırtına gibi girdi

Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick'ine imza atan Robert Lewandowski, daha yarım saat dolmadan Bayern'i üç farklı üstünlüğe taşıdı.

31. dakikada 4-0'ı bulan Bayern, kendi rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Şampiyonlar Ligi'nde bu skora en hızlı ulaşan ekip, Eylül 2015'te Dinamo Zagreb karşısında sadece 28 dakikada 40'ı yakalayan Bayern Münih.

İkinci yarıda Thomas Müller ve Leroy Sane'nin golleriyle farkı arttıran Bayern rahat bir galibiyetle son sekizdeki yerini ayırttı.

Savunma alarm veriyordu

Geçen sezon Bundesliga'da 44 gol yiyen Bayern, 1995/96'dan bu yana en kötü savunma performansına imza atmıştı. Bunun üzerine Jerome Boateng ve David Alaba gibi iki tecrübeli savunmacıyı kaybettiler.

Bu sezon savunma istatistiklerinde bir nebze iyileşme yaşansa da, Bayern 15 Ocak'tan bu yana kalesini gole kapatamıyor.

Bu nedenle, Julian Nagelsmann'ın ekibi için RB Salzburg'u bir golde tutmak önemli bir adımdı.

SID'e konuşan Nagelsmann, "Çok iyi bir maçtı, kazanmak istedik ve büyük bir enerji ortaya koyduk. Bu enerjiye sahip olduğumuzda bizi durdurmak zor. Bundesliga'da böyle oynasaydık, şu anda tablo çok daha net olurdu" yorumunu yaptı.

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