Manuel Neuer, Bayern Münih'ten ayrılacak mı?

Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, transfer dedikodularına karşın takımda kalmayı planlıyor.

2011 yılından bu yana ’in kalesini koruyan Manuel Neuer’in kulübüyle olan sözleşmesi 2021’de sona erecek.

Bayern Münih’in 34 yaşındaki file bekçisiyle henüz nikâh tazelememesi transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

Özellikle Premier Lig ekibi ’nin Manuel Neuer’i çok istediği konuşuluyor.

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Ancak Goal’ün edindiği bilgiye göre Neuer, dışına çıkmayı düşünmüyor.

Teknik direktör Hansi Flick arası oldukça iyi olan Neuer, Bayern'de kalıp bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı amaçlıyor ve bu doğrultuda Thiago, Müller ve Alaba gibi önemli isimlerle yola devam edilip edilmeyeceğini de öğrenmek istiyor.

Geçtiğimiz salı günü Neuer’in menajeri ile Bayern yönetimi arasında gerçekleşen görüşmeden anlaşma çıkmamasına karşın Alman kalecinin takımda geleceği ile ilgili endişe yaşamadığı öğrenildi.