Manuel Neuer, 710 gün aradan sonra Curaçao maçında Almanya'nın ilk on birine geri dönüyor

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Cumartesi günü Curaçao ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesindeki basın toplantısında Manuel Neuer konusunda net bir açıklama yaptı. Efsanevi kaleci, Dick Advocaat'ın takımına karşı ilk 11'de yer alacak ve böylece Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve Alexander Nübel (VfB Stuttgart) yerine tercih edildi.

Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya yenildikten sonra milli takımdan emekli olmuştu, ancak Nagelsmann, Bayern Münih'in kalecisini Dünya Kupası'nda son bir kez daha forma giymesi için ikna etmeyi başardı.

Alman medyası, Neuer'in Dünya Kupası kadrosunda ilk kaleci olarak yer alacağını zaten tahmin ediyordu ve milli takım teknik direktörü bunu Cumartesi günü doğruladı. Böylece Neuer, İspanya'ya karşı Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinden 710 gün sonra Almanya formasıyla (ilk 11'de) sahalara geri dönecek.

Neuer, Bayern'de oldukça başarılı bir sezon geçirdi ve pek de sürpriz olmayan bir şekilde şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise kulüp, Paris Saint-Germain'e karşı yarı finalde elendi. Son haftalarda 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu, baldır sakatlığından kurtuldu.

"Harika bir Dünya Kupası oynamak için Neuer'in en iyi formda olmasına ihtiyacımız var. Şüphesiz oynamaya hazır ve büyük ilerleme kaydetti," diyen Nagelsmann, Neuer'in baldır sakatlığının durumuna atıfta bulundu. "Daha önce pek ritmi yoktu, ama şimdi var."

Nagelsmann ayrıca Nathaniel Brown ve Jamal Musiala'nın da ilk 11'de yer alacağını açıkladı. Bayern'e transfer olmak üzere olan Brown, geçtiğimiz günlerde ABD ile oynanan hazırlık maçında büyük bir etki yarattı ve David Raum'u yedek kulübesine gönderdi.

Musiala bu sezon sakatlıklarla boğuştu ve bu günleri ve Curaçao ile oynanacak Dünya Kupası maçını en iyi formuna ulaşmak için kullanıyor. "Gerçekten iyi bir Dünya Kupası oynamak için Jamal'ın en iyi formda olmasına ihtiyacımız var. Ona süre vermeliyiz ve yarın bu süreyi alacak," dedi Nagelsmann.