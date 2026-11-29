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Manuel Neuer, bir taraftar buluşmasında kariyerinin bu sezonun ardından neredeyse kesin olarak sona ereceğini kabul etti. Bayern Münih'in kalecisi geçen yıl emekliliğe çok yaklaşmış, ancak bir yıl daha devam etmeye karar vermişti. Taraftar gününde her şey planlandığı gibi gitmedi. Neuer, pastayı keserken parmağını kesti.

Yaşı (40) göz önüne alındığında Neuer'in kariyerinin sonuna yaklaşması sürpriz değil. "Geçen sezon futbolu bırakmaya yaklaşık yüzde 85 hazırdım" diyor. "Ama harika bir takımımız var ve Säbener Straße'deki ortam hiç şimdiki kadar iyi olmamıştı. Teknik ekip ve çalışanlarla birlikte burada olmak gerçekten keyif veriyor."

"Buradaki zamanımın bu yaz sona ereceğini düşünüyorum. Sadece kalan zamanımın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda takımda çok iyi bir hava var. Bunca yıl kulübe hep sadık kalmamın ve takımdaki oyuncularla birlikte oynamaktan keyif almamın nedeni de bu."

Neuer, daha fazla mahremiyet istediğini de ima ediyor. Bir günlüğüne hangi takım arkadaşıyla yer değiştirmek istediği sorulduğunda şu yanıtı veriyor: "Daha çok genç ve tanınmayan bir oyuncuyu seçerdim. Henüz göz önünde olmayan genç bir oyuncuyu, çünkü o zaman biraz daha fazla mahremiyetin oluyor."

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"Bence genç bir oyuncu olmanın avantajı tam da bu: tanınmamak ve istediğini yapabilmek. Tabii bu sadece bir günlüğüne olurdu. Çünkü örneğin bu sabah olduğu gibi bir kafeye gittiğimde fotoğraf çektirmeye ve imza vermeye hazır olmam gerektiğini biliyorum."

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"Bu da son derece normal. Çocukların yüzünü güldürebildiğimizde elbette biz de mutlu oluyoruz" diyor ayak sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar sahalardan uzak kalacak olan Neuer. Bu nedenle son dönemde kaleyi Jonas Urbig koruyor. Neuer, 23 yaşındaki vatandaşı Urbig'e tamamen güveniyor.

"Kulübü de düşünüyorum. Jonas'la birlikte gelecek için bir şeyler inşa etmeyi ve böylece önümüzdeki on yıl boyunca kalemizde üst düzey bir kaleci olmasını sağlamayı düşünüyorum. Jonas harika gidiyor. Takımımız için üst düzey performanslar sergiliyor ve bu da elbette bana çok iyi hissettiriyor."

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"Her gün antrenmana keyifle geliyoruz ve birbirimizi zorlamaya devam edebilmek için çıtayı hep biraz daha yükseltmeye çalışıyoruz" diyor Neuer. Bundesliga'daki ilk maçına 19 Ağustos 2006'da Schalke 04 formasıyla çıkan kaleci, 2011'den beri Bayern'in formasını giyiyor.

Taraftar gününde Neuer, büyük bir pastayı kesmeye davet edildi. Ancak işler pek planlandığı gibi gitmedi. 2014 dünya şampiyonu başparmağını kesti ve parmağının ardından sargıya alınması gerekti. Taraftar günü sona ermeden önce Neuer, yaralı başparmağıyla bir süre daha imza vermek zorunda kaldı.