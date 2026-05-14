Manuel Neuer'in Almanya milli takımına muhteşem bir dönüşü, birdenbire her zamankinden daha yakın görünüyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, 40 yaşındaki kaleciyi 55 oyuncudan oluşan Almanya'nın Dünya Kupası ön kadrosuna dahil etti.

Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini resmi olarak sonlandırmıştı. Ancak son aylarda, özellikle Bayern Münih formasıyla gösterdiği güçlü performansların da etkisiyle, olası bir geri dönüşe dair söylentiler yeniden gündeme geldi.

Sky Sport'a göre, Neuer ve Nagelsmann arasındaki görüşmeler şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Deneyimli kalecinin, yaklaşan Dünya Kupası'nda Almanya'nın birinci kalecisi olarak geri dönmesi konusunda somut konuşmalar yaptığı bile söyleniyor.

Gazeteci Florian Plettenberg, “Manuel Neuer’in Dünya Kupası’na dönüşü – hatta Almanya’nın birinci kalecisi olarak ya da en azından yedek kaleci olarak – şu anda çok somut bir olasılık” diyor. “Günlerdir görüşmeler ve telefon görüşmeleri yapılıyor.”

Almanya Futbol Federasyonu, en geç Pazartesi günü FIFA'ya 55 kişilik geçici bir oyuncu listesi sunmak zorundaydı. Yalnızca bu listede yer alan oyuncular, Nagelsmann'ın nihai Dünya Kupası kadrosuna alınabilir.

Böylece, Neuer'in sansasyonel bir geri dönüşü ihtimali birdenbire çok ciddi hale geldi. Nagelsmann'ın 21 Mayıs'ta kesin kadrosunu açıklaması bekleniyor.

Neuer, bugüne kadar Almanya için 124 uluslararası maçta forma giydi ve Alman tarihinin en başarılı kalecilerinden biri haline geldi. En büyük başarısını 2014 yılında, Arjantin'i yenerek kazandığı Dünya Kupası finalinin ardından Almanya ile dünya şampiyonu olarak elde etti.

Bayern Başkanı Herbert Hainer de Perşembe günü Neuer’in olası dönüşüne ilişkin bir açıklama yaptı. Hainer, “Son maçlarda, Neuer’in kırk yaşında bile ne kadar muhteşem bir kaleci olduğunu bir kez daha gördük” dedi. “En iyi oyuncuların Dünya Kupası’nda yer alması beni her zaman mutlu eder, ancak bu nihayetinde onunla Julian Nagelsmann arasında bir mesele.”

Çarşamba günü, Neuer'in Bayern ile sona eren sözleşmesini 2027 ortasına kadar bir yıl uzatmak üzere olduğu da duyurulmuştu.