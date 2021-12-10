Manuel Locatelli Juventus'ta tüylerini diken diken eden iki anı paylaştı

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynayan ve turnuvanın ardından Sassuolo'dan ayrılarak Juventus'a tranfser olan Manuel Locatelli, yeni takımında tüylerini diken diken eden iki anını paylaştı.

Teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi övmeyi de ihmal etmeyen Locatelli, Juve'de mutlu olduğunu söyledi.

Locatelli ne söyledi?

Takımının ligde zirve yarışının gerisine düşmesine rağmen Allegri'ye olan güvenin tam olduğunun altını çizen Locatelli, Juventus forması giymenin çok özel bir deneyim olduğunu söyledi:

"Juventus'a katıldıktan sonra iki kez tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. İlki imzayı attığım ve resmen bir Juventus oyuncusu olduğum andı. Harika bir histi.

"İkincisi ise stadyuma gittikten sonra formada adımın yazılı olduğu andı. Formayı öptüm ve oynama zamanımın geldiğini anladım. Hayal kurmaya devam ediyorum çünkü bizim dünyamızda hiçbir zaman durmamanız gerekiyor.

"Gelişmeye devam edip, Juventus ile önemli kupalar kazanmaya odaklandım. Bireysel ve takım halinde başarılar hedefliyorum"

"Allegri bir uzman"

Teknik direktörü Allegri'nin kazanmanın yollarını çok iyi bildiğini belirten Locatelli, öğrenecek çok şeyleri olduğunun altını çizdi:

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"Juventus'a geldiğinizde fark ettiğiniz ilk şey kazanma alışkanlığının baskınlığı. Juventus'un benzersiz başarılar kazanmasını sağlayan şey bu gelenek. Bu sadece oyuncularla ya da teknik direktörlerle ilgili bir durum değil.

"Juventus'taysanız kazanmanız gerektiğini kulübe adım attığınız anda hissediyorsunuz"

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