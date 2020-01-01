Manuel Lanzini: Premier Lig'in yeniden başlatılması delilik olur

West Ham United'ın Arjantinli yıldızı, Premier Lig'i yeniden başlatmaya hazırlanan lig yönetimini eleştirdi.

İngiltere’de koronavirüs sonrası ara verilen Premier Lig’in yeniden başlatılması için çalışmalar sürerken, takımlar da antrenmanlarına başladı. Premier Lig yönetimi, liglerin en kısa sürede yeniden başlatılmasını isterken, futbolcular ise koronavirüs tehdidi nedeniyle tedirgin.

Bu isimlerden biri olan ’ın Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini, Closs Continental' e yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını tamamen ortadan kalkana kadar liglerin yeniden başlatılmasının delilik olacağını ifade etti.

Futbolcuların nasıl korunacağı konusunda kaygıları olduğunu belirten Lanzini, Premier Lig’in ’da oynatılma seçeneğini de saçma bulduğunu söyledi. Bilim insanlarının koronavirüs aşısının bulunması için 18 aya daha ihtiyaçları olduğu şeklindeki söylemlerini örnek gösteren Lanzini, “Ben de tekrar futbol oynamak istiyorum. Ancak futbolcuların sağlığını düşünmek zorundasınız” dedi.

Daha fazla takım

Şu aşamada tekrar yeşil sahalara dönmek istemediğini söyleyen Lanzini, “Hiçbir şey olmamış gibi bizden yeniden futbol oynamamızı bekleyemezler. Futbolcuların sağlığını korumak zorundalar. Bana sorarsanız Premier Lig’in aşı bulunmadan yeniden başlatılması delilik olur. Liglerin Avustralya’da oynatılması da çözüm değil. Başka bir ülkeye gittiğimizde koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış olmayacak" ifadelerini kullandı.