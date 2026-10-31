Manuel Akanji, cumartesi günü oynanacak heyecan verici Derby della Madonnina öncesinde Inter'deki takım arkadaşlarına net bir mesaj vererek şehirdeki rakipleri AC Milan karşısında maça bir kez daha tutuk başlamayı göze alamayacakları uyarısında bulundu. İsviçreli savunmacı, İtalya'nın iki devinin şampiyonluk yarışını önemli ölçüde etkileyebilecek karşılaşması öncesinde AC Milan'ın her fırsatı elde etmek için mücadele etmeye zorlanması gerektiğini düşünüyor.

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Derby della Madonnina'da büyük önem taşıyan mücadele

Inter, cumartesi günkü karşılaşmaya Lazio ile birlikte Serie A puan tablosunun zirvesinde çıkacak. 2026-27 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Inter, sekiz galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı.

AC Milan ise bu sezon ligdeki ilk yenilgisi olan Bologna karşısındaki 4-2'lik mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Inter'in kazanması, şehirdeki rakibiyle arasındaki farkı 10 puana çıkararak AC Milan'ın şampiyonluk umutlarına ağır darbe vuracak.

Ligdeki üstünlüğüne rağmen Cristian Chivu'nun ekibi, maçlarda erken geriye düşmeyi alışkanlık hâline getirdi ve bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalardan 13 puan çıkardı. Üstelik Inter, Nisan 2024'ten bu yana Milan ile oynadığı son yedi maçta galibiyet alamadı; bu karşılaşmaların beşini kaybetti, ikisinde berabere kaldı.

“Kolay goller yememeliyiz”

Inter'in maçlarda ilk golü yeme eğilimine değinen savunma oyuncusu, tam konsantrasyon istedi. İsviçreli milli futbolcu, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, “Bunu açıklamak kolay değil. Maçlara kötü başlamıyoruz ama bazen hata yapıp gol yiyoruz. Bunu, özellikle de büyük takımlara karşı göze alamayız. Bazen, özellikle rakipler buldukları fırsatları değerlendiremezse bunun bedelini ödemeyebilirsiniz. Milan'a karşı böyle başlayamayacağımızı biliyoruz. Kolay goller yememeliyiz. Gol atmak için çok çalışmaları gerekecek” dedi.

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AC Milan'a karşı galibiyet hasretine son vermek için ne gerektiği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Kazanma arzusu. Derbide önemli olan bu. Bunu ilk dakikadan itibaren göstermeliyiz. Sadece açlık hissiyle değil, sahaya çıkıp kazanma arzusuyla oynamalıyız. Arzuyu harekete geçiren şey zihniyettir.”

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Şampiyonluk yarışı ve yoğun maç takvimi

Galibiyet puan tablosunda büyük bir fark yaratacak olsa da Akanji temkinli. “Henüz erken ama elbette bu maçı kazanmak harika olur” diyen Akanji, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize yakın takımlar puan topluyor ve zirvede kalmak zor olacak. Bizim için derbi, sezonun en önemli maçlarından biri. Üç puanı almak istiyoruz.

“Geçen yıl Milan bize karşı geride savunma yaptı ve akıllıca oynadı. Kolay fırsatlar vermemeliyiz. Hepimiz savunma yapmalı ve onların işini zorlaştırmalıyız. Top bizdeyken geçiş hücumlarını değerlendirmeliyiz.”

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Akanji, genişletilmiş 2026 Dünya Kupası'nın da artırdığı yoğun maç takviminin süregelen fiziksel yüküne dikkat çekti.

“Mesele sadece bu değil, son birkaç yılı da düşünmeliyiz. Ondan önce Kulüpler Dünya Kupası, bir önceki yaz da Avrupa Şampiyonası vardı” diye ekledi. “Neyse ki gelecek yıl gerektiği gibi dinlenebileceğimiz bir ara olacak. Bu kadar çok maç oynadığınızda hemen yeniden başlamak zor oluyor.

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“Mutlu olabilirsiniz, belki iyi bir Dünya Kupası geçirmişsinizdir, belki dinlenmeye ihtiyacınız vardır ama vakit yoktur. Beden mevcut duruma tepki verir, zihin ise o kadar kolay uyum sağlayamaz. Bu kolay değil. Artık 31 yaşındayım. Takım olarak düşünüp oynamalıyız. Milli maç arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz.”

Cumartesi günü taktiksel mücadeleler yaşanacak

Inter, son dönemde derbilerde yaşadığı galibiyet hasretine son vermek için maça hızlı başlaması gerektiğini bilerek sahaya çıkacak. Ezeli rakibini yenmek, yalnızca Serie A zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda milli maç arası öncesindeki ağır fiziksel yükün üstesinden gelebildiğini de gösterecek.