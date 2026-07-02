"Mantıksız kararlar"... Senegal gazeteleri, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra tek bir kişiye ateş püskürüyor

Senegal milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenmesi, Senegal medyasında bir eleştiri fırtınası kopardı. "Teranga Aslanları", 86. dakikaya kadar 2-0 önde olmalarına rağmen, Belçika karşısında 3 gol yedi; son golü ise ikinci uzatma devresinin 119. dakikasında penaltıdan geldi ve maç 2-3'lük dramatik bir mağlubiyetle sona erdi.

Fransız RMC ağının aktardığına göre, Senegalli gazetelerin ve internet sitelerinin çoğu, yaşananların sadece acı bir mağlubiyet değil, gerekçesiz bir çöküş olduğunu belirtti ve suçlamalarını doğrudan tek bir kişiye yöneltti: Milli takım teknik direktörü Babi Thiaw. Takım, 16'ya kalma şansını kaybetmesinin başlıca sorumluluğunu ona yükledi.

120. dakikadaki gol

"Yur-Yur" gazetesi haberine "Teknik direktör, eleme biletini nasıl Belçika'ya verdi?" başlığını attı ve "120. dakikadaki darbe, yalnızca Babi Thiaw'ın imzasını taşıyor" değerlendirmesinde bulunarak yaşananları "acımasız ve anlaşılmaz bir senaryo" olarak nitelendirdi.

Gazete, yaşananların “oyuncuların çöküşü değil, felaket niteliğinde bir idari ve taktiksel yönetimin sonucu” olduğunu ekleyerek, teknik direktörün aşırı derecede savunma hattına çekildiğini, ayrıca “mantıksız” olarak nitelendirdiği değişikliklerle takım içinde korku yarattığını belirtti. Bunların başında, Babi Jaye’nin Lamine Kamara ile değiştirilmesi geliyordu; gazete bu kararı “intihar niteliğinde” olarak değerlendirdi ve bunun, oyuncuların maç boyunca ortaya koydukları büyük çabayı boşa çıkarmaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Lamine Kamara, 66. dakikada Babi Jaye’nin yerine oyuna girmiş, ancak sadece bir dakika sonra sarı kart görmüş ve ardından uzatmaların son anlarında hakemin Belçika lehine verdiği kritik penaltıya yol açan faulü işlemişti.

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Antrenman kabusu

"Le Soleil" de daha az sert davranmadı ve "Antrenman kabusu!" başlığını seçerek, Thiaw'ın kararlarının, özellikle de yaptığı oyuncu değişikliklerinin takımın dengesini bozduğunu ve turnuvadan elenmesine doğrudan yol açtığını vurguladı.

"L'Ops" gazetesi ise manşetinde şok edici bir başlık kullandı: "Babi... Hoşça kal!" başlığını manşetine taşıdı ve Senegalli teknik direktörün bir fotoğrafını ekledi. Gazete, Snips Tees kulübünün eski teknik direktörü Jauso Drami’nin, Thiao’nun “artık milli takımın teknik direktörlüğünü sürdürmeye layık olmadığını” vurgulayan açıklamalarına yer verdi.

Felaket Seçimler

Aynı bağlamda, “Libération du Sénégal” yaşananları “son derece acımasız” olarak nitelendirerek, teknik direktörün son dakikalarda takımın çöküşüne katkıda bulunan “felaket ve trajik seçimler” yaptığını vurguladı.

Diğer gazeteler de elenmenin sorumluluğunu teknik direktöre yükledi. “Le Quotidien” gazetesi “Babi Thiaw’ın teknik hatası”ndan bahsederken, “En Kite” gazetesi ise doğrudan şu soruyu sordu: "Thiaw görevden alınmalı mı?", "Reumi Sport" ise teknik direktörün "Senegal milli takımını kendi elleriyle batırdığını" belirtti.

"WeSport" sitesi ise bu senaryonun oyuncular için son derece acı verici olduğunu vurguladı, ancak aynı zamanda "bu başarısızlığın en büyük sorumluluğunun teknik direktöre ait olduğunu" belirtti ve teknik kararlarının galibiyetin kaçırılmasındaki en önemli faktör olduğunu öne sürdü.

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Tiaw bir numaralı sorumlu

"Seni News" sitesi ise Senegali'nin "sadece kendini suçlayabileceğini" belirtti, ancak elenmenin birincil sorumlusunun Tiaw olduğunu tekrar vurguladı. Sitenin açıklamasına göre, oyuncu değişikliklerinden sonra milli takımın görünümü tamamen değişti; Belçika milli takımında yedek oyuncular maçın gidişatını tersine çevirirken, Senegalli yedekler ise ne oyun hakimiyeti, ne canlılık ne de etki açısından herhangi bir katkı sağlayamadı.

Buna karşılık, Thiaw eleştirilere rağmen kararlarını savundu ve teknik ekibin, bazı oyuncuların yorgunluk ve fiziksel sorunlar yaşaması nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldığını vurgulayarak, “Değişiklikler yapmak zorundaydık, çünkü bazı oyuncular yorgunluktan dolayı oyuna devam edemiyordu” dedi.

73. dakikada sahadan çıkan orta saha oyuncusu Habib Diarra ise sorumluluğu teknik direktöre yüklemeyi veya herhangi bir tartışmaya girmeyi reddetti ve sorumluluğun büyük bir kısmının oyunculara ait olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Saha içindeyken her şeyinizi feda etmelisiniz. Bunu gerektiği gibi yapmadık ve kendimizden başka kimseyi suçlayamayız.”