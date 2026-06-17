"Mantıksız"… Eski bir hakem, Messi ile Güney Afrikalı oyuncunun iki pozisyonunu karşılaştırıyor

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Cezayir arasında oynanan maçta Lionel Messi ile Issa Mandi arasında yaşanan tartışmalı anla ilgili tartışmalar devam ederken, eski İngiliz hakem Mark Halsey, "Tango" takımının kaptanının doğrudan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Messi, grup aşamasının ilk turunda Arjantin'i 3-0 galibiyete taşıyan üç golle gündemi sarssa da, konuşmalar sadece attığı üç golle sınırlı kalmadı, ilk yarıda savunma oyuncusu Mandi'ye yaptığı sert müdahaleye de uzandı.

Maçta, Messi topu almaya çalışırken Arjantinli yıldız ile Mandı arasında bir temas yaşandı; tekrar görüntülerinde, Messi’nin kramponlarının Cezayirli savunmacının bacağına arkadan temas ettiği ve Mandı’nın bu müdahalenin etkisiyle yere düştüğü görüldü.

Faul kararı verilmesine rağmen, Polonyalı hakem Simon Marciniak, Messi’ye herhangi bir kart göstermedi ve video hakem odası da bu pozisyonu incelemek için müdahale etmedi.

"Oyuncunun güvenliği tehlike altındaydı"

İngiliz "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamada Mark Halsey, Messi'nin kırmızı kart görmemesinin büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Eski İngiliz hakem şöyle konuştu: “Marciniak mükemmel bir konumdaydı ve maçı iyi yönetti, ancak görüntüyü incelediğimde Messi’nin Issa Mandi’nin güvenliğini tehlikeye attığını görüyorum.”

Şöyle devam etti: “Top, oynanabilecek mesafede değildi; bu nedenle bu hareket, top mücadelesinde yapılan sert bir faul olarak değerlendirilemez, aksine açıkça ayağını bastırma şeklinde gerçekleştiği için bağımsız bir sert müdahale olarak görülmelidir. Video yardım sisteminin hakeme bu pozisyonu incelemesini talep etmemesine gerçekten şaşırdım.”

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Dünya Kupası’ndaki başka bir durumla karşılaştırma

Halsey, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçında yaşanan bir olayı örnek gösterdi; o maçta video teknolojisi, Güney Afrikalı oyuncu Thimba Zwane ile ilgili bir olayı incelemek için devreye girmişti.

Halsey şöyle dedi: “Meksika-Güney Afrika maçında Thimba Zwane’nin hareketi şiddet içeren bir davranış olarak değerlendirildi ve hakemin inceleme yapması istendi; oysa bana göre o pozisyon VAR müdahalesini gerektirecek bir durum değildi.”

Şöyle devam etti: “Tuhaf olan, o durumda müdahale edip burada müdahale etmemeleri. Bu tamamen mantıksız.”

Colina’dan açıklama talebi

Halsey, kararı eleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’dan yaşananlara ilişkin resmi bir açıklama yapmasını talep etti.

Halsey, “Temel soru şu: Bu müdahale oyuncunun güvenliğini tehlikeye attı mı? Bana göre cevap evet,” dedi.

Şöyle devam etti: “Futbol oynamış herhangi bir oyuncu, topuğa bu şekilde çivili ayakkabıyla basmanın, oyuncuyu uzun süre sahalardan uzak tutacak bir sakatlığa yol açabileceğini bilir.”

Ve şöyle devam etti: “Bu nedenle, oyuncunun kim olduğu fark etmeksizin bu hareketin kırmızı kart gerektirdiğini düşünüyorum. Hakem yetkilileri bu durum hakkında konuşurken Colina’nın açıklamasını merakla bekliyorum.”