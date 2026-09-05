Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, bugün oynanan ve Almanya Ligi'nin ikinci haftası kapsamında Schalke ile golsüz berabere kalınan maçta Harry Kane ve Michael Olise'yi ilk 11'de sahaya sürmeme kararını açıkladı.

Kompany, maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "Bu, basitçe mantıklı bir karardı. Tatilden çok ama çok geç döndüler ve Osnabrück maçı onların çok fazla enerjisini tüketti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelik onların o maça (Osnabrück maçına) hazır olmasıydı, çünkü Almanya Kupası müsabakasıydı. Ardından bugünkü maçla ilgili bir karar vermem gerekiyordu. İkisi de tam bir fiziksel yükü kaldıracak şekilde henüz hazır değil. Bu, mantıklı bir karardı."

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Belçikalı teknik direktör, maçın sonucuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Her maçın kendine has bir hikâyesi vardır. Ne yazık ki bugünkü hikâye gol atamamamızdı. Bu, Schalke'nin performansını küçümsemek anlamına gelmez. Gerçekten büyük bir mücadele verdiler ve alanları iyi kapattılar."

Şunları ekledi: "Öte yandan, bugün uyguladığımız geri baskı olağanüstüydü ve onlara herhangi bir fırsat yaratma imkânı tanımadık. Ayrıca kalabalık bir savunma karşısında birçok net fırsat yakaladık; dolayısıyla olumlu şeyler de var."

Kompany sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta netice ortada. Bayern Münih'te ancak kazandığınızda mutlu olabilirsiniz."

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