"Mantıklı bir karar": Kompany, Kane ve Olise'yi yedek kulübesine koymasının gerekçesini açıkladı

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, bugün oynanan ve Almanya Ligi'nin ikinci haftası kapsamında Schalke ile golsüz berabere kaldıkları maçta Harry Kane ve Michael Olise'yi ilk 11'de sahaya sürmeme kararını açıkladı.

Kompany, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu, basitçe mantıklı bir karardı. İkisi de izinden çok ama çok geç döndüler ve Osnabrück maçı onlardan büyük ölçüde enerji tüketti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Öncelik, onların o maça (Osnabrück maçı) hazır olmalarıydı; çünkü o, Almanya Kupası'nda bir karşılaşmaydı. Ardından bugünkü maça ilişkin bir karar vermem gerekiyordu. İkisi de tam bir fiziksel yükü kaldırabilecek şekilde henüz uygun durumda değil. Bu, mantıklı bir karardı."

Ayrıca oku

Felaket bir performans: Real Madrid-Betis maçı hakeminin "sınıfta kalışı"

Mourinho: Betis oyuncusunun yedek kulübesinin önünde öldüğünü sandım

Belçikalı teknik direktör, maçın sonucuna ilişkin ise şunları söyledi: "Her maçın kendine özgü bir hikâyesi vardır. Ne yazık ki bugünün hikâyesi, gol atamamamızdı. Bu, Schalke'nin performansını küçümsemek değil. Gerçekten sıkı mücadele ettiler ve alanları iyi kapattılar."

Sözlerine şunları ekledi: "Öte yandan, bugün uyguladığımız geri baskı olağanüstüydü ve onlara herhangi bir fırsat yaratma imkânı vermedik. Ayrıca sıkışık bir savunma karşısında birçok net fırsat yarattık; dolayısıyla olumlu yanlar da var."

Kompany şöyle devam etti: "Sonuç olarak skor ne ise odur. Bayern Münih'te ancak kazandığınızda mutlu olabilirsiniz."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.