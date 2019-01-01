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Manisa FK - Elazığ Belediyepor maçı hangi kanalda?

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AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisa ile Elazığ Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa sahasında Elazığ Belediyespor’u konuk edecek.

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 15:00’te başlayacak.

Manisa - Elazığ Belediyespor maçı hangi kanalda?

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Kazananın bir üst tura yükseleceği Manisa - Elazığ Belediyespor maçı A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Bu sezon TFF 2. Lig’de Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa 4’te 4 yaparak zirveye yerleşti.

TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor ise geride kalan 3 haftada 3 beraberlik aldı.

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