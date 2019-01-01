Manisa FK - Elazığ Belediyepor maçı hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa sahasında Elazığ Belediyespor’u konuk edecek.
25 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 15:00’te başlayacak.
Manisa - Elazığ Belediyespor maçı hangi kanalda?
Kazananın bir üst tura yükseleceği Manisa - Elazığ Belediyespor maçı A Spor’dan naklen yayınlanacak.
Bu sezon TFF 2. Lig’de Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa 4’te 4 yaparak zirveye yerleşti.
TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor ise geride kalan 3 haftada 3 beraberlik aldı.