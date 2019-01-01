Maniche doğruladı: Mourinho, gerçekten, çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş!

Mourinho'nun çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girdiği bugüne dek bir dedikodudan ibaretti. Maniche, bunun gerçekliğini ortaya döktü.

Jose Mourinho'nun, Chelsea günlerinde, cezalı olduğu bir maçın devre arasında soyunma odasına çamaşır sepetine gizlenerek geldiği yönündeki şehir efsanelerini hatırlayanlarınız vardır.

Görünen o ki, Mourinho'nun bu eylemi bir şehir efsanesi değilmiş ve bunu daha Porto günlerinde yapmaya başlamış!

Porto ve Inter'de Mourinho'nun öğrencisi olan Maniche, ülkesinde çıkan ve Tiago Guadalupe tarafından kaleme alınan 'Maniche 18 - Las historias (todavía) no contadas' (Maniche 18 - Henüz anlatılmamış hikâyeler) isimli kitabında tecrübeli teknik adamın tribüne gönderildiği bir maçın devre arasında yasakları nasıl deldiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Ligde Boavista ile oynuyorduk. Bir önceki maçımızda Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmiştik, dolayısıyla moralimiz çok iyiydi. Maçın ilk bölümünde hakeme tepki gösteren Jose Mourinho tribüne gönderildi. Devre arasında soyunma odasına girdik. Bir önceki sezonda da böyle bir şey olmuştu ve bize devre arasında cep telefonundan bağlanarak taktikler vermişti. Bu defa böyle bir imkânımız yoktu. Bir anda soyunma odasının ortasında bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi ve o sepetin içinden Mourinho çıktı! Normalde orada bulunması yasaktı ve böyle bir yöntem seçerek bize taktik vermek istedi. Maçı ikinci yarıda attığımız golle 1-0 kazandık."

Mourinho'nun Chelsea günlerinde de benzer bir yöntemle, bu defa Şampiyonlar Ligi'nde, bir çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girdiği yönündeki iddialar yıllar boyunca kulaktan kulağa dolaşmış fakat doğrulanamamıştı.

Mourinho ile Porto'nun yanı sıra Chelsea ve Inter'de de çalışan Maniche, Goal Türkiye'ye özel olarak paylaştığı bu hikâyesinde, Portekizli teknik adamın bu yönteme yabancı olmadığını ortaya koydu.

2019 yılı içerisinde Portekizce'den İngilizce'ye çevrilecek olan Maniche 18'de Mourinho'nun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Deco, Fernando Torres, Iker Casillas, Javier Zanetti, John Terry, Jorge Costa, Jorge Jesus, Jorge Mendes, Luís Figo , Scolari, Marco Materazzi, Nuno Gomes, Paulo Futre, Jorge Nuno Pinto da Costa, Rio Ferdinand, Sérgio Conceição, Simão Sabrosa, Vítor Baía ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin bilinmeyen hikayeleri anlatılıyor.