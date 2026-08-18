Senegalli bir oyuncu, El Nassr'ın yıldızı vatandaşı Sadio Mane'nin izinden yürüyerek, mevcut yaz transfer döneminde El İttihad ile El Dıriyye kulüpleri arasında bir çekişmeyi alevlendirdi.

Suudi "El Şarku'l Avsat" gazetesi, Fransız "L'Equipe"ten aktardığı bir haberde, El İttihad ve El Dıriyye kulüplerinin, devam eden yaz transfer döneminde Metz orta saha oyuncusu Senegalli Alpha Toure ile anlaşma isteğini teyit etti.

İki Suudi kulüp, hem kendi aralarında hem de Toure'yi kadrosuna katmak isteyen bazı Avrupa kulüpleriyle, başta Türk ekibi Çorum ve İspanyol Elche olmak üzere, şiddetli bir mücadele yürütüyor.

El İttihad ve El Dıriyye, özellikle Suudi Ligi tüzüğü uyarınca yaş altı olarak kaydedileceği için 20 yaşındaki oyuncudan faydalanmak istiyor.

Habere göre, Fransız kulübü devam eden yaz transfer döneminde Alpha Toure'nin ayrılmasına açık; ancak 5 ila 7 milyon euro arasında bir bedel talep edecek.

El İttihad, aynı mevkiye bir başka Senegalliyi, İspanyol Almeria'dan Dion Lopy'yi kadrosuna kattıktan sonra, şu anda orta sahaya yeni bir oyuncu katmak için çalışıyor.

İlginç olan, Toure'nin aynı mevkide oynamamasına rağmen Mane'nin izinden gitmesi; zira kariyerine Senegalli kulüp Generation Foot'ta başladı, ardından Metz'e transfer oldu, ki bu, El Nassr'ın mevcut yıldızının başlangıcının aynısı.

Fransız kulübünde A takıma yükseltilmesinden bu yana Senegalli orta saha oyuncusu 53 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yapmayı başardı.