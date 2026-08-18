24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-KSA-NASSR-FATEHAFP

Çeviri:

Mane'nin izinden giden bir Senegalli, Al Ittihad ile Al Diriyah arasında rekabeti alevlendiriyor

Transfers
A. Toure
S. Mane
Al Qadsiah - Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Premier Lig
Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
Senegal
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Ligi'ne yeni bir transfer yaklaşıyor

Senegalli bir oyuncu, El Nassr'ın yıldızı vatandaşı Sadio Mane'nin izinden yürüyerek, mevcut yaz transfer döneminde El İttihad ile El Dıriyye kulüpleri arasında bir çekişmeyi alevlendirdi.

Suudi "El Şarku'l Avsat" gazetesi, Fransız "L'Equipe"ten aktardığı bir haberde, El İttihad ve El Dıriyye kulüplerinin, devam eden yaz transfer döneminde Metz orta saha oyuncusu Senegalli Alpha Toure ile anlaşma isteğini teyit etti.

İki Suudi kulüp, hem kendi aralarında hem de Toure'yi kadrosuna katmak isteyen bazı Avrupa kulüpleriyle, başta Türk ekibi Çorum ve İspanyol Elche olmak üzere, şiddetli bir mücadele yürütüyor.

El İttihad ve El Dıriyye, özellikle Suudi Ligi tüzüğü uyarınca yaş altı olarak kaydedileceği için 20 yaşındaki oyuncudan faydalanmak istiyor.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Habere göre, Fransız kulübü devam eden yaz transfer döneminde Alpha Toure'nin ayrılmasına açık; ancak 5 ila 7 milyon euro arasında bir bedel talep edecek.

El İttihad, aynı mevkiye bir başka Senegalliyi, İspanyol Almeria'dan Dion Lopy'yi kadrosuna kattıktan sonra, şu anda orta sahaya yeni bir oyuncu katmak için çalışıyor.

İlginç olan, Toure'nin aynı mevkide oynamamasına rağmen Mane'nin izinden gitmesi; zira kariyerine Senegalli kulüp Generation Foot'ta başladı, ardından Metz'e transfer oldu, ki bu, El Nassr'ın mevcut yıldızının başlangıcının aynısı.

Fransız kulübünde A takıma yükseltilmesinden bu yana Senegalli orta saha oyuncusu 53 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yapmayı başardı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin