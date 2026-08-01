Nassr'ın yıldızı Portekizli Joao Felix, ülkesinin kaptanı ve vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda takımın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki kampına katıldı.

Nassr kulübü, Felix'in Portekiz'deki takım kampına varışından görüntüler paylaştı. Felix, oyuncuları ve yeni Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun başında bulunduğu teknik heyeti selamladı.

Portekizli yıldız, Nassr'ın yurt dışı kampına katılan son isim oldu ve dün akşam kampa dahil olan Senegalli yıldız Sadio Mane'nin ardından takıma katıldı.

Böylece, şimdiye kadar Nassr'ın Portekiz'deki kampına katılmayan tek oyuncu Portekizli Cristiano Ronaldo oldu.

Suudi basın raporlarına göre, "Madeira Roketi" Nassr'ın Portekiz'deki kampına katılmayacak; antrenmanlara katılmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a dönüşünü bekleyecek.

Suudi kulübünün Lizbon'daki kampı bu ayın 5 Ağustos'unda sona eriyor. Bu da onun Riyad'daki antrenmanlara en erken bir hafta sonra döneceği anlamına geliyor; zira oyuncuların dönüşün ardından kısa bir dinlenme süresi alması bekleniyor.

Ronaldo, Portekiz Millî Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra, Nassr'ın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki yurt dışı kampına 19 Temmuz'daki başlangıcından bu yana katılmamıştı.

Herkes, Portekizli yıldızın, ülkesinin millî takımının geçtiğimiz 6 Temmuz'da Dünya Kupası son 16 turunda İspanya karşısında elenmesinin ardından 21 gün süren yasal iznin bitiminde Nassr antrenmanlarına döneceğini bekliyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Nassr, yeni sezona bugünden itibaren yaklaşık iki hafta sonra, yani bu ayın 15 Ağustos'unda Roshn Ligi'nin ilk haftasında Feyha ile karşılaşarak başlayacak.