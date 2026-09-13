Lamine Yamal, Levante ağlarına iki gol birden bırakarak Barcelona ile gösterdiği dikkat çekici çıkışını sürdürdü. Takımını maçtaki farkı açmaya taşıyan genç yıldız, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti ve güçlü başlangıcıyla Ballon d'Or yarışının adayları arasındaki yerini pekiştirdi.

Gelecek 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or töreninin tarihine bir aydan biraz fazla süre kala Yamal, kendisini pazarlamaya yönelik herhangi bir çabaya girişmeden hedefini destekleyen performansını sahada sergilemeyi sürdürüyor. Genç oyuncu, Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile ortaya koyduğu seviye ve rakamlarla ismini güçlü biçimde kabul ettirdi.

Yamal, geçen yıl Barcelona ile olağanüstü bir sezon geçirmiş; takım İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını kazanmış, oyuncu ise dikkat çekici gol rakamlarına ulaşmıştı. Ardından İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonu olarak siciline bir kupa daha eklemişti.

Çıkışı bununla da sınırlı kalmadı; Rocafonda'nın bu oyuncusu, dikkat çekici seviyesine rağmen Ballon d'Or ödülünün otuz kişilik aday listesinden çıkarılan Brezilyalı takım arkadaşı Raphinha'nın parlamasıyla eş zamanlı olarak, bu sezona da güçlü bir başlangıç yapmayı sürdürdü.

Raphinha bu sezon 8 gole sahipken, Yamal'ın 7 golü bulunuyor. Böylece Barcelona'nın iki hücum yıldızı arasındaki fark yalnızca bir gole indi. Bu sırada Katalan ekibi güçlü hücum performansları sergilemeyi sürdürüyor ve açık biçimde ileri hattaki bu ikiliye dayanıyor.

"Ciutat de Valencia" stadında beşinci dakikada Barcelona adına skoru açan Xavi Espart'ın ardından, Raphinha ve Yamal ikinci golle takımlarının farkını artırdı. Barcelona sahasından başlayıp Levante ağlarında son bulan bir atakta gelen bu golle fark açıldı.

İkinci yarının başında Yamal, yerdeyken topun Mandi'nin eline değmesinin ardından penaltı talep etti, ancak hakem faul çalmadı ve oyuncu topa kendisi ulaşmaya çalıştı.

Mandi ayağa kalktıktan sonra, 10 numaralı Barcelona oyuncusuna arkadan vurarak faul yaptı. Bu kez Yamal penaltıyı kazandı ve atışı kendisi kullandı.

Yamal topu önüne koydu, ardından sol ayağıyla kaleci Ryan'ın sağ tarafına doğru vurdu. Topa ulaşamayan kalecinin karşısında Barcelona'nın üçüncü golünü kaydeden oyuncu, bu sezonki kişisel gol sayısını 7'ye yükselterek Raphinha'nın yalnızca bir gol gerisinde kaldı.

Sergilediği dikkat çekici performansın ardından Hansi Flick, genç yıldızını dinlendirmeye karar verdi ve onu 66. dakikada oyundan alarak yerine Dani Olmo'yu sürdü. Yamal, hücum görevini dikkat çekici biçimde yerine getirmiş ve maçın büyük bölümünü belirlemişti.