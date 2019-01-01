Mandanda: Türkiye'ye farklı yüzümüzü göstermeliyiz

Fransa Milli Takımı kalecisi Steve Mandanda, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi Fransa kalesini koruyan ve ekiplerinden 'da forma giyen 34 yaşındaki file bekçisi Steve Mandanda, RMC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Mandanda, "Bizim gibi kazanmak isteyen bir rakiple mücadele edeceğiz. Fransızlar ile Türkler'in stadyumu yarı yarıya paylaşacağı karmaşık bir maç olacak. İlk maçta çok zorlandık; o yüzden bu maçta farklı yüzümüzü göstermeli ve karşılık vermeliyiz. Kendimize gelip en iyi şekilde mücadele etmek için hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu maç öncesi , Arnavutluk'u ağırladığı maçta Cenk Tosun'un golüyle 1-0 kazandı ve liderliğini korudu. Fransa ise İzlanda'yı Olivier Giroud'un penaltısıyla 1-0 mağlup ederek takibini sürdürdü.