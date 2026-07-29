Pişmanlık dolu bir üslup ve özür yüklü sözlerle Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına şoke edici dönüşünün ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı. Kalbini açan Mancini, Suudi Arabistan teklifi için Azzurri'yi bırakırken yaptığı tarihi hatayı itiraf etti.

Roberto Mancini, benzeri görülmemiş bir kriz yaşayan İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne yeniden getirilmesinin ardından çarşamba günü ilk basın toplantısında alenen özür diledi. Bu gelişme, Mancini'nin dev bir sözleşmeyle Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmak için sürpriz bir şekilde istifa etmesinin üzerinden yalnızca üç yıl geçtikten sonra yaşandı.

61 yaşındaki Mancini, hüzünlü bir tonla şunları söyledi: "Çok üzgünüm, yaşananlar hayat arkadaşımı kaybetmek gibiydi, çok büyük bir hata yaptım. Son üç yılda yaşanan her şey için üzgünüm ve milli takımı hak ettiği yere geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

İtalya'nın krizi dönüşünün kapısını araladı

Mancini'nin dönüşü, İtalyan futbolunun yeni bir felaketinin ardından geldi. Azzurri, geçtiğimiz nisan ayında play-off'ta Bosna-Hersek'e yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı. Bu durum, federasyon başkanı Gabriele Gravina ile teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevden ayrılmasına yol açtı.

Mancini, İtalya'yı EURO 2021 şampiyonluğuyla Avrupa'nın zirvesine taşımıştı. Ancak ardından ağustos 2023'te istifa ederek herkesi şoke etmiş ve yalnızca iki hafta sonra Suudi Arabistan'ın başına geçmişti. Bu adım birçok kişi tarafından bir ihanet olarak değerlendirilmişti.

Söz konusu dönemle ilgili şunları söyledi: "Bu tamamen benim hatamdı, Gravina ile bir iletişim sorunu yaşandı, ama tüm sorumluluğu üstleniyorum."

Dördüncü tercih ve geleceğe dair bahis

İtalyan basınının aktardığına göre Mancini, Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola'nın görevi kabul etmemesi ve Andrea Pirlo'nun bir Rus bahis şirketiyle yapılan sponsorluk anlaşmasına ilişkin endişeler nedeniyle devre dışı bırakılmasının ardından federasyonun dördüncü tercihiydi.

Dönüşünün ardından ilk maçı, 25 eylül günü Roma'daki Olimpico Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya karşı olacak. Beklenen taraftar tepkisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Bazılarının bana karşı çıkacağının farkındayım, umarım takım insanların beni affetmesine yetecek kadar iyi bir performans sergiler."

Mancini, yeni projesinde hücumda Pio Esposito, Moise Kean ve Nicolo Zaniolo'nun; orta sahada Sandro Tonali ve Nicolo Barella'nın; savunma ve kalede ise Riccardo Calafiori ve Gianluigi Donnarumma'nın öncülük ettiği genç bir kuşağa güveniyor. Öte yandan Alessandro Bastoni ve Francesco Acerbi'nin sorunları nedeniyle stoper krizi de sürüyor.

Şunları ekledi: "Durumumuzun çok kötü olduğunu düşünmüyorum, forvetler ve kanatlar arasında pek çok seçeneğimiz var ve bunlar gelişebilecek genç oyuncular. Kean'e ilk çıkış fırsatını ben verdim ve onu çok iyi tanıyorum. Ayrıca Zaniolo'yu daha Serie A'da oynamadan önce ilk çağıran kişi de benim."