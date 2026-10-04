Mancini: "Türkiye karşısında değişikliğe gidiyorum. Barella daha fazla gol atmalı, uzun ara fazla yorucu"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fransa karşısında Paris'te alınan güzel beraberliğin ardından, Nations League'in dördüncü haftasında Bologna'da Vincenzo Montella'nın Türkiye'siyle oynanacak maç öncesinde konuştu: "Bir grupta en önemli şey kendine inanmak ve her sonuca ulaşılabileceğini düşünmektir."





"Oyuncular teknik kaliteye sahip ve değerlerinin daha fazla farkına vardıklarında çok şey yapabilirler. Kadro mu? Yarın bazı değişiklikler yapacağız."

Daha sonra basın toplantısında Mancini, rakibinin gücüne de dikkat çekti: "Montella, Türk milli takımını Dünya Kupası'na ve Nations League A Ligi'ne geri taşıyarak büyük iş çıkardı. Şu anda, önemli bazı oyuncularından yoksun olduğu için biraz daha fazla zorlanıyor. Bu öyle sonucu baştan belli bir maç olmayacak, Türkiye çok iyi bir takım, ilk maçta iyi iş çıkardık ve yarın her şey bize bağlı olacak. Türkiye Belçika'ya kaybetti diye onu küçümsememeliyiz, yapmamamız gereken hata bunun kolay bir maç olduğunu düşünmek."

Teknik direktörün yanında Nicolò Barella da açıklamalarda bulundu: "Hâlâ genç ve milli takım için çok şey ifade edebilir. Gerçi bu konuda onunla aynı fikirdeyim: gol açısından kendini geliştirmeli" dedi Mancini.

Programdaki dört maçın sonuncusu öncesinde teknik direktör küçük bir değerlendirme yaptı: "Bu arada eğlendik, umarım oyuncular da eğlenmiştir. Şimdi bunu güzel şekilde bitirmeliyiz." Daha uzun aralar ve daha fazla maç içeren bu format mı, yoksa eskisi mi daha iyi? "Bilmiyorum, bence bu şekilde fazla yorucu, özellikle de futbolcular için" diyen Mancini, iki hafta sonuna yayılan dört maçlık takvimi 'sınıfta bıraktı'.







