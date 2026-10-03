Mancini, İtalya taraftarlarına çağrıda bulundu ve Donnarumma'ya olağanüstü bir unvan verdi

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fransa karşısında 1-1 biten heyecanlı beraberliğin ardından file bekçisi Gianluigi Donnarumma'ya özel bir övgüde bulunarak, Paris Saint-Germain'in kalecisinin zorlu anlarda takımını kurtarmada belirleyici olduğunu vurguladı.

Mancini, İtalya'nın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilk dakikalardaki zorlu başlangıca rağmen oyuncularının hem savunmada hem hücumda tek bir takım gibi başarılı olmasının ardından maçın öne çıkan bir kolektif kişiliği ortaya koyduğunu belirtti.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında Mancini şunları söyledi: "Son derece olumlu bir akşamdı. Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk, ancak az sayıda gol yemeyi ve iyi fırsatlar yaratmayı başardık."

Sözlerine şöyle devam etti: "İlk 20 dakikada zorlandık, ancak bu tür zorluklarla birlikte nasıl baş edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Kolay olmamasına rağmen oyun kurmaya çalıştık ve gol atmak için sahaya çıktık, bu harika bir şey. Sonunda her iki takım da kazanabilirdi, futbol budur. Sonuçlar fikirleri değiştirir."









Mancini özellikle Donnarumma'nın rolünü överek şunları söyledi: "Donnarumma dünyanın en iyi kalecisidir, çünkü bir şutu kurtarması gerektiğinde bunu yapar. Önemli olduğu anda bizi kurtardı."

Şöyle tamamladı: "Bu takım mükemmel bir milli takım olabilir, ancak bu biraz zaman alacak. İyi ilerliyoruz ve Belçika karşısındaki ikinci yarının ardından, gerektiğinde savunma yapmanın şart olduğunu bilsek de özgüven kazandık."











