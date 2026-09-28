Türkiye ve İtalya milli takımlarının teknik direktörleri, bugün pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Bursa'daki Matlı Stadı'nda (Atatürk Spor Kompleksi) oynanacak maçın resmi kadrolarını açıkladı.

Türkiye ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, İtalya kendi sahasında Belçika karşısında 2-0 yenildi.

Football Italia'ya göre Roberto Mancini, geçen cuma günü Belçika maçına çıkan kadroda 8 değişikliğe gitti; ceza süresi sona eren Alessandro Bastoni yeniden kadroya döndü.

Bugün Azzurri formasıyla ilk kez Michael Kayode ile Federico Dimarco'nun sakatlığının ardından çağrılan Aston Villa oyuncusu Matteo Ruggeri forma giyecek.

Ayrıca Giorgio Scalvini, Davide Frattesi, Fagioli ve Giacomo Raspadori'nin yanı sıra Sebastiano Esposito de ilk 11'de yer alacak.

Geçen maçın kadrosundan yalnızca Pio Esposito ve Sandro Tonali ile kaleci Gianluigi Donnarumma yerini korudu.

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Buna karşılık Türkiye milli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella sakatlık kriziyle karşı karşıya; Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve Sassuolo'nun eski savunmacısı Mert Müldür gibi oyunculardan yoksun.

Fransa karşısında kaleci Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart görmesinin ardından onun yerine Altay Bayındır forma giyecek.

Yıldız'ın yokluğunda Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, bu gece İtalya karşısında Türkiye'nin kadrosundaki en öne çıkan isim olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk 11'i

Altay Bayındır; Çelik, Demiral, Ozan Kabak; Oğuz Aydın, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Eren Elmalı; Arda Güler, Kaan Ayhan; Barış Alper Yılmaz.

İtalya'nın ilk 11'i

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.