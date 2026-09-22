Roberto Mancini, hat dışındaki mücadelesine başlamak için uzun süre beklemedi. İtalya Milli Takımı'nın başına geçtiği andan itibaren önüne net bir hedef koymuştu: "Rakip milli takımların, çifte vatandaşlığa sahip genç yetenekleri Azzurri projesinin bir parçası olmadan önce kapmalarını engellemek."

Fransız "Foot Mercato" sitesi'nin haberine göre İtalya Milli Takımı, başka uluslararası seçeneklere sahip olan bir dizi genç oyuncuya yönelik olarak, onları erkenden tanımayı ve önümüzdeki yıllarda milli takım projesine entegre etmeyi hedefleyen bir strateji çerçevesinde fiilen harekete geçti.

İtalya'nın girişimleri, başta Brezilya Milli Takımı'nın ilgisini çeken Samuel Inacio ve Fildişi Sahili'nin kadrosuna katmaya çalıştığı Issa Doumbia olmak üzere birçok oyuncuyu, ayrıca İsviçre'nin ilgi alanında bulunan Alessandro Romano'yu kapsadı.

İtalya Milli Takımı ayrıca, Fildişi Sahili veya Burkina Faso'yu temsil etme imkânına sahip olan Mohamed Ali Zoma'yı da kadroya çağırdı; bu adım, Mancini'nin bu yeteneklerin uluslararası geleceklerine karar vermelerinden önce erkenden harekete geçme isteğini yansıtıyor.

"Foot Mercato", bu girişimlerin rastgele olmadığını, aksine milli takım projesine hızlıca entegre olabilecek oyuncuları belirlemek ve herhangi bir yeteneği başka bir milli takıma kaptırmamak isteyen İtalyan teknik adamın iyi düşünülmüş bir stratejisini temsil ettiğini vurguladı.

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"Yetenekleri kaybetmek istemiyoruz"

Mancini, çok sayıda genç oyuncuyu kadroya çağırma kararlarını savundu ve temel hedefin onları yakından tanımak ve önümüzdeki dört yıl boyunca milli takımla devam etme yeteneklerini değerlendirmek olduğunu vurguladı.

İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Daha yaşlı oyuncuları çağırsaydım, eleştiriler olurdu. Genç oyuncuları çağırdım çünkü gelecekte başarılı bir takım kurmak için onları yakından tanımamız önemli."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dört yıl boyunca bizimle kalabilecek oyuncuları mümkün olan en kısa sürede belirlememiz gerekiyor. Alışılmış olandan daha fazla sayıda oyuncu çağırdım çünkü onları sahada görmek istiyorum."

Mancini, genç İtalyan yeteneklerin başka milli takımlara geçmesinden duyduğu kaygıyı gizlemiyor; çözümün bu olgudan şikâyet etmekte değil, oyuncuları uluslararası tercihleri değişmeden önce erkenden keşfetmek ve seçmek üzere harekete geçmekte olduğunu düşünüyor.

Şunları açıkladı: "Genç oyuncular yabancı kulüplere geçerse şikâyet edemeyiz; bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çözüm, özellikle çifte vatandaşlığa sahip oyuncuları kaybetmemek için onları hızlıca aramak ve seçmektir."

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Mancini, Mohamed Ali Zoma hakkında da konuştu ve şunları söyledi: "Zoma, mükemmel bir lig olan Almanya İkinci Ligi'ne transfer oldu. İyi bir performans sergiliyor ve bunu sürdürmesini umuyoruz."

Bir dizi genç yeteneğe yönelik girişimlerin ardından, Mancini'nin bir sonraki hedefinin Niccolo Tresoldi olduğu görülüyor; İtalyan teknik adam, hâlâ Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın planları arasında yer almasına rağmen genç forveti Azzurri'yi seçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Böylece Mancini, spor vatandaşlığı yarışına erkenden başladı; İtalya Milli Takımı için genç bir çekirdek oluşturmaya çalışırken aynı zamanda çok geç olmadan rakiplerin önünü kapatmak amacıyla çifte vatandaşlığa sahip yetenekleri önceliklerinin başına koydu.