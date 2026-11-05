Roberto Mancini, son açıkladığı 31 kişilik İtalya kadrosuna henüz millî formayı giymemiş birkaç genç yıldız adayını alarak takım için cesur bir yeni dönemin sinyalini verdi. İtalya, UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa ve Belçika ile oynayacağı kritik maçlara hazırlanırken Mancini, kadroda deneyimli isimlerle heyecan uyandıran genç yetenekleri bir araya getirdi.

Reklam

Yeni nesil sahneye çıkıyor

Mancini, İtalya millî takımının geleceğine ilişkin niyetini ortaya koyarak kasım ayındaki millî maç arası için belirlediği 31 kişilik kadroya çok sayıda yeni isim dahil etti. Alphadjo Cisse, Simone Lontani ve Riccardo Cassano'nun kadroya çağrılması, teknik direktörün İtalya'da yetişen yetenekleri takip etmeye verdiği önemi gösteriyor. Mancini'nin önceki millî takım kampında 34 oyuncuyu değerlendirmesinin ardından yaptığı bu tercihler, gençlere fırsat tanımayı sürdürürken seçeneklerini kademeli olarak azalttığını ortaya koyuyor.

Kadroda Como'dan Mattia Liberali ve Paris FC'nin hücum oyuncusu Luca Koleosho da yer alıyor. Her iki oyuncu da A millî takımdaki ilk maçına çıkmak isteyecek. Gençlere odaklanan bu yaklaşım, İtalya'nın Uluslar Ligi'ndeki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı kritik bir döneme denk geliyor.

İtalya'nın Uluslar Ligi'ndeki durumu

Kadrodaki bir diğer dikkat çekici isim Crystal Palace'dan Honest Ahanor. Savunma oyuncusu, haziran ayında Silvio Baldini yönetiminde oynanan hazırlık maçlarında iki kez millî formayı giyse de henüz bir resmî millî maçta görev almadı. Eylül ayında da kadroda bulunan ancak sahaya çıkmayan Ahanor, daha sonra Avrupa Şampiyonası elemelerindeki mücadelesine katkı vermek üzere 21 Yaş Altı takımına döndü.

İtalya için önümüzdeki hafta büyük önem taşıyor: Takım, sıralamada rakiplerini geride bırakıp zirveye çıkmayı hedefliyor. İtalya şu anda dört maçta topladığı yedi puanla Uluslar Ligi grubunda ikinci sırada. Lider Fransa'nın (10 puan) gerisinde bulunan İtalya, üçüncü sıradaki Belçika'nın (altı puan) ve son sıradaki galibiyetsiz Türkiye'nin az farkla önünde. İtalya, geçen ay Paris'te oynadıkları yüksek tempolu karşılaşmanın bir tekrarına sahne olması beklenen maçta 12 Kasım Perşembe günü Fransa'yı Milano'da ağırlayacak. Bu iç saha maçının ardından Mancini'nin ekibi, 15 Kasım Pazar günü Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

Reklam Reklam

Tanıdık isimler ve sakatlık darbeleri

Yeni oyuncuların katılımına rağmen takımın omurgası büyük ölçüde korundu. Gianluigi Donnarumma savunmaya geriden liderlik etmeyi sürdürürken Alessandro Bastoni ve Riccardo Calafiori de güvenilir savunma oyuncuları olarak kadroda yer alıyor. Orta sahada ise Nicolo Barella, Sandro Tonali ve Federico Dimarco'dan oluşan yerleşik üçlü yerini korudu.

Related Topics

Ancak kadroda önemli bir eksik de var. Napoli kaptanı Giovanni Di Lorenzo, takımının Juventus'a 2-0 yenildiği son maçta sakatlanıp devre arasında oyundan alındığı için kadroda yer almıyor. Öte yandan Marco Palestra millî takıma dönüyor. Savunma oyuncusu, Premier League sezonuna sakatlıkların gölgesinde başlamasının ardından kısa süre önce Chelsea'nin ilk takımında yeniden yer buldu. Böylece Mancini'nin bek mevkilerindeki seçenekleri arttı.

İtalya'nın tam kadrosu

Kaleciler Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma ve Guglielmo Vicario. Mancini savunmada Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Gianluca Mancini, Palestra ve Giorgio Scalvini'yi tercih etti. Geniş orta saha kadrosunda Barella, Cassano, Issa Doumbia, Nicolo Fagioli, Davide Frattesi, Lontani, Niccolo Pisilli, Samuele Ricci, Alessandro Romano ve Tonali bulunuyor.

Reklam

Hücum hattında ise Nicolo Cambiaghi, Alphadjo Cisse, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Luca Koleosho, Mattia Liberali, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara ve Nicolo Zaniolo yer alıyor.