Pişmanlık dolu bir üslup ve özür yüklü sözlerle Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına şoke edici dönüşünün ardından ilk kez ortaya çıktı ve yüreğini açarak Suudi Arabistan teklifi uğruna Azzurri'yi bıraktığı tarihi hatasını itiraf etti.

Roberto Mancini, benzeri görülmemiş bir kriz yaşayan İtalya Milli Takımı'nın başına yeniden getirilmesinin ardından, çarşamba günkü ilk basın toplantısında alenen özür diledi. Bu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmak için dev bir sözleşmeyle sürpriz istifasından yalnızca üç yıl sonra gerçekleşti.

61 yaşındaki Mancini hüzünlü bir tonda şöyle konuştu: "Çok üzgünüm. Yaşananlar hayat arkadaşımı kaybetmek gibiydi. Büyük bir hata yaptım. Son üç yılda olan her şey için özür dilerim ve milli takımı olması gereken yere geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

İtalya'nın krizi dönüşünün kapısını açtı

Mancini'nin dönüşü, İtalyan futbolunun yeni bir felaketinin ardından geldi. Azzurri, geçtiğimiz nisan ayında play-off'ta Bosna-Hersek'e yenildikten sonra üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı ve bu durum federasyon başkanı Gabriele Gravina ile teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevden ayrılmasına yol açtı.

Mancini, EURO 2021 şampiyonluğuyla İtalya'yı Avrupa zaferine taşımış, ardından ağustos 2023'te istifa ederek herkesi şaşırtmış ve yalnızca iki hafta sonra Suudi Arabistan'ı çalıştırmaya başlamıştı. Bu adım birçok kişi tarafından ihanet olarak görülmüştü.

O döneme dair şunları söyledi: "Bu tamamen benim hatamdı, Gravina ile bir iletişim kopukluğu vardı, ancak tüm sorumluluğu üstleniyorum."

Dördüncü tercih ve geleceğe dair kumar

İtalyan basını, Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın görevi reddetmesi, Andrea Pirlo'nun ise bir Rus bahis şirketiyle yapılan sponsorluk anlaşmasına ilişkin endişeler nedeniyle elenmesinin ardından, Mancini'nin federasyonun dördüncü tercihi olduğunu ortaya koydu.

Dönüşünün ardından ilk maçı, 25 Eylül'de Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya karşı olacak. Beklenen taraftar tepkisine dair ise şöyle konuştu: "Bazılarının bana karşı olacağının farkındayım, umarım takım insanların beni affetmesini sağlayacak kadar iyi bir performans sergiler."

Mancini yeni projesinde; hücumda Pio Esposito, Moise Kean ve Nicolo Zaniolo'nun, orta sahada Sandro Tonali ve Nicolo Barella'nın, savunma ve kalede ise Riccardo Calafiori ve Gianluigi Donnarumma'nın öncülük ettiği genç bir nesle güveniyor. Alessandro Bastoni ve Francesco Acerbi'nin sorunları nedeniyle stoper krizi ise sürüyor.

Şunları ekledi: "Çok kötü bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum, forvetler ve kanatlar arasında birçok seçeneğimiz var ve bunlar gelişebilecek gençler. Kean'e ilk çıkış fırsatını ben verdim ve onu çok iyi tanıyorum, ayrıca Zaniolo'yu daha Serie A'da oynamadan önce ilk çağıran kişi de bendim."