Manchester Unitedlı oyuncular Donny van de Beek'i görmezden mi geliyor?

Bert van Marwijk, Donyy van de Beek'in şu ana kadar sergilediği performansı değerlendirirken parçaya değil bütüne bakılması gerektiğine inanıyor.

Hollanda Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Bert van Marwijk, Manchester United'ın Hollandalı orta sahası Donny van de Beek'in, göründüğü kadar kötü futbolcu olmadığını söyledi.

Van de Beek'in birden bire kötü bir futbolcuya dönüşmediğinin altını çizen van Marwijk, oyuncunun durumunun başka açılardan ele alınması gerektiğini düşünüyor.

Manchester United, 2020 yaz transfer döneminde 23 yaşındaki futbolcuyu 35 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Ajax'tan kadrosuna kattı. İyi top tekniğine sahip olan Hollandalı oyuncunun Premier Lig'de başarılı olması bekleniyordu, ancak sahada yeterince süre alamadı ve Old Trafford sakinleri, şimdiden genç oyuncunun geleceğini tartışmaya başladı.

Bert van Marwijk ne söyledi?

2008 - 2012 yılları arasında Hollanda Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Van Marwijk, De Telegraaf'taki köşe yazısında şunları söyledi:

“Donny van de Beek'in mükemmel bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Harika bir işlevsel tekniğe ve genellikle doğru seçimleri yapma fikrine sahip. Ayrıca harika bir koşu kabiliyeti var."

"Dolayısıyla, Manchester United'ın geçen yaz ona neden 35 milyon sterlin ödediğini anlıyorum. Sadece çok az oynuyor. Pazar günü Chelsea'ye karşı 90 dakika yedek kulübesinde kaldı."

"Bu nasıl mümkün olabilir? Van de Beek birden kötü bir futbolcu ya da seviyeyi kaldıramayan bir oyuncu olmadı. Sanırım bu, kalite meselesi değil."

Bert van Marwijk: Ajax'ın güçlü pozisyon oyunu, Manchester United'da yok

Van Marwijk, Van de Beek'in yeteneklerini Ajax'ta daha iyi sergileyebildiğini, United'da ise aynı ortamı bulamadığını söyledi:

"Van de Beek mükemmel bir oyuncu ama onun performansı aynı zamanda takımın pozisyon oyununa da bağlı. Onu Ajax'ta bu kadar güçlü kılan aynı pozisyon oyunu Manchester United'da yok."

"Yurt dışında başarılı olmak ve hayatta kalmak için başka bir şey gerekli gibi görünüyor. O zaman başka niteliklere sahip olmanız veya bunları geliştirmeniz gerekecektir."

"Takım arkadaşlarınız sizi görmezden gelirse ve oyun sizinle uyumlu değilse, yolunuzu da bulabilmeniz gerekir. O zaman bu iyi takım oyuncusu, kendisi hakkında daha fazla düşünmek zorunda kalacak ve kendi başına fark yaratacak teknik ve taktik niteliklere sahip olacak."

Van de Beek, Manchester United formasını kaç kez giydi?

Bir türlü ilk 11 oyuncusu olamayan Hollandalı orta saha, bu sezon Manchester United formasıyla toplamda 26 maça çıktı. Premier Lig'de 13 kez forma giyen Van de Beek, söz konusu 13 mücadelede 1 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 6, FA Cup'ta 3 maça çıkan genç orta saha, bu 9 karşılaşmada skor üretemedi. Van de Beek, İngiltere Lig Kupası'nda ise 4 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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Manchester United, Van de Beek ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı ve oyuncudan çok şey bekleniyor. Fakat Hollandalı oyuncunun şu ana kadarki performansı pek iç açıcı görünmüyor. Genç orta saha; Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic ve Juan Mata gibi oyuncularla oldukça zorlu bir rekabet içerisinde.