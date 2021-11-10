Manchester Unitedlı oyuncular, Ole Gunnar Solskjaer'in kovulacağına inanıyorlar

Premier Lig devi Manchester United, ciddi anlamda çalkantılı bir süreçten geçiyor.

Ligde son altı maçta bir galibiyet alan Kırmızı Şeytanlar, özellikle Liverpool ve Manchester City'e karşı alınan mağlubiyetlerden sonra tam bir çöküşe geçti.

City maçındaki 2-0'lık skor, Liverpool mücadelesi kadar ağır olmasa da United'ın sahada sanki küme d

düşme mücadelesi veren bir takım gibi oyun sergilemesi, taraftarların canını acıttı.

Oyuncular da artık bazın şeyleri kabullenmiş gibi görünüyorlar.

Takımın, Solskjaer'e bakışı nasıl?

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United'ın oyuncuları ve kulüp personeli, Ole Gunnar Solskjaer'in kovulmanın eşiğinde olduğuna inanıyor.

Oyuncu grubu, bu sıkıntılı sürecin geçeceğine ve takımın yeniden form tutacağına dair inancını kaybetmiş durumda.

Cristiano Ronaldo, onu bir yere kadar kurtarabildi ve Manchester City maçıyla birlikte hocaya olan güven tamamen kayboldu.

Manchester United'ın formsuzluğu

Liverpool'a evinde 5-0 yenilerek tarihinin en hüsran dolu gecesini yaşayan United, ardından Tottenham'ı 3-0 yenip taraftarlarını umutlandırmıştı fakat bu çok uzun sürmedi.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanında Cristiano Ronaldo'nun son dakika golüyle bir puanı kurtaran Kırmızı Şeytanlar, cumartesi günü ise Manchester City karşısında oyun anlamında çok fazla ezildi ve 2-0 kaybetti.

Solskjaer, Liverpool mağlubiyetinin ardından üçlü savunmayı tercih etti fakat Tottenham maçında işe yarayan yeni diziliş, diğer maçlarda pek fayda sağlamadı.

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