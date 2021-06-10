Manchester United, Sancho için görüşmeleri 67 milyon pound’luk teklifle başlattı fakat Dortmund, bu teklifi yeterli bulmadı.

Geçtiğimiz yaz Jadon Sancho’yu transfer edemeyen Manchester United, genç İngiliz yıldız için girişimlerini bu transfer döneminde de sürdürüyor. Dortmund cephesi ise istediği seviyede bir teklif aldığı takdirde Sancho’nun transferine onay verebilir.

İngiliz milli oyuncu Jadon Sancho, geçtiğimiz seneden beri Ole Gunnar Solskjaer’in listesinde en tepede yer alıyor.

Solskjaer, takımın sağ kanatta farklı profilde bir isme ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve bu bölgeye aynı zamanda kaliteli bir ekleme yapmak istiyor. Eski Manchester City’li Jadon Sancho ile görüşmeler sürüyor ve yıldız oyuncu da Old Trafford’da forma giymeye sıcak bakıyor.

Sancho-Manchester United ilişkisine dair bilinenler

Manchester United, Sancho transferini bitirebileceğini düşünüyor fakat Goal’ün haberine göre Borussia Dortmund, 21 yaşındaki yıldız için yapılan ilk teklifi yeterli bulmadı ve reddetti.

Yapılan ilk teklifin 67 milyon pound değerinde olduğu belirtiliyor ve Manchester United’ın Sancho için yeni bir teklif yapmaya da hazırlandığı ifade ediliyor. Dortmund, beklediği değerde bir teklif alırsa Sancho’nun ayrılmasına izin vereceğinin tekrar altını çizdi.

Solskjaer’in transfer dönemine dair açıklamaları

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi finalinde de hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, bu transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek önümüzdeki sezona daha iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Solskjaer, Norveç televizyonuna yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “En iyi ikinci takımız ama bir yandan şampiyon City’yi de hiç zorlayamadık. Daha güçlü olmamız lazım.”

“Tabii ki transfer döneminde bazı girişimlerimiz olacak. Dünyadaki koşullar son 15-16 ay içerisinde her açından çok değişti, faka yine de bazı hamleler yapmak zorundayız.”

“Durup beklememiz söz konusu bile değil. Sürekli daha güçlü olmak için çabalamalıyız. Futbol dinamik bir oyun; sakatlık, hastalık gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz veya ayrılmak isteyen oyuncular da oluyor.”

United’ın transfer dönemindeki diğer hedefleri neler?

Manchester United’ın stoper ve merkez orta saha transferi yapmak istediği belirtilirken sağ bek pozisyonu için de Atletico Madrid’den Kieran Trippier ismi geçiyor.

Harry Maguire’ın yanına daha istikrarlı bir takviye yapmak isteyen Manchester United’da, Real Madrid’in yıldızı Raphael Varane ve Villareal forması giyen Pau Torres’in isimleri ise stoper transferi için öne çıkıyor.

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