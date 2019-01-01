Manchester United'ın istediği Umtiti için Barcelona'dan yeşil ışık

Barcelona, Fransız savunmacısı Samuel Umtiti'nin sezon sonunda iyi bir teklif karşılığında satılmasına sıcak bakıyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre devi , Samuel Umtiti'yi isteyen takımlarla sezon sonunda masaya oturacak.

Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Umtiti ile 'ın ilgilendiği öne sürülmüştü.

Barcelona 70-90 milyon euro arası bonservis bedeli alması halinde Umtiti'nin transferine izin verecek.

2016 yılında 'dan Barcelona'ya büyük umutlarla transfer eden Umtiti, Gerard Pique ve Clement Lenglet'in ardından stoperde üçüncü tercihe gerilemişti.

Barça'nın 'ın stoperi Matthijs de Ligt'e göz diktiği Umtiti'nin satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planladığı konuşuluyor.

Bütçesinin büyük kısmını stadyumu Nou Camp'ın yenilenmesi için ayıran Katalan ekibinin de Ligt transferi için an itibariyle yeterli kaynağı bulunmuyor.

Öte yandan Umtiti'nin gözden çıkarılma sebeplerinden biri de futbolcu ile kulüp arasında yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri. 25 yaşındaki oyuncunun yüksek yıllık ücretinde diretmesi FFP limitleri çerçevesinde Barcelona kanadında sıkıntı yaratıyor.

Futbolcunun Dünya Kupası öncesi ve sonrası geçirdiği iki diz ameliyatı da uzun vadede soru işaretleri oluşturuyor. Umtiti bu sezon Barcelona formasıyla 10 maçta görev alabildi. Bunda sakatlığının yanı sıra Lenglet'in yükselen performansı da etkili oldu.

2023 yılında sona erecek olan sözleşmesinde 500 milyon euro'luk fesih maddesi bulunan Umtiti için Barcelona 70 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacak.