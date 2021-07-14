Manchester United'ın golcüsü Marcus Rashford bıçak altına yatacak

Kırmızı Şeytanlar'ın forvet oyuncusu Marcus Rashford, omzundan geçireceği operasyon nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Marcus Rashford, 2020/21 sezonunun ikinci yarısı boyunca kendisini rahatsız eden omuz sakatlığına rağmen İngiltere’nn Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almıştı.

BBC'nin haberine göre; Salı günü yapılan kontrollerde Rashford’ın omzundaki hasarın onarılması için operasyona ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı.

Yıldız oyuncunun bir an önce bıçak altına yatması planlanmıştı, ancak operasyonu gerçekleştirecek olan cerrahın Temmuz sonuna kadar dolu olması işlemi geciktirecek.

12 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen Rashford, ancak Ekim ayı sonunda sahalara dönebilecek. Bu durum yeni sezona iddialı girmek isteyen United menajeri Ole Gunnar Solskjaer için ciddi bir problem oluşturabilir.

Euro 2020'de sönüktü

Geçen sezon United formasıyla Premier Lig’de 37 maça çıkan ve 11 gol atan Rashford, Euro 2020’de beklenen performansın uzağında kaldı.

İngiltere adına beş maçta görev yapan Rashford, toplamda yalnızca 84 dakika sahada kaldı. İtalya ile oynanan finalde kaçırdığı penaltı da turnuva karnesine büyük bir eksi olarak yazıldı.

Irkçı saldırılara hedef oldu

Rashford turnuvanın ardından, finalde penaltı kaçıran diğer isimler Saka ve Sancho gibi ırkçı saldırılara hedef olmuştu.

Rashford’ın Manchester’da bir duvarda yer alan resmi saldırganlar tarafından tahrip edilmişti. Sokak sanatçıları tarafından onarılan resmin önünde toplanan İngilizler, ırkçılık karşıtı bir gösteri düzenledi.

Change.org‘da ırkçı seyircilerin maçlardan ömür boyu men edilmesi için düzenlenen kampanya büyük ilgi gördü.

Rashford, Saka ve Sancho için 750 bin imza

Marcus Rashford ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Euro 2020'de İngiltere'yi temsil etmekten "daha gururlu bir an yaşamadığını" söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "kim olduğu ve nereden geldiği hakkında asla özür dilemeyeceğinin" altını çizdi.

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