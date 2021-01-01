Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani 35 yıl sonra bir ilki başardı

Uruguaylı santrfor, 1986 yılından bu yana bir Avrupa kupası yarı finalinin her iki maçında da en az iki gol atan ilk futbolcu oldu.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma'ya 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı Old Trafford'da 6-2 kazandığı için finale yükseldi ve Villarreal'in rakibi oldu.

İki maçta ikişer gol atan Edinson Cavani, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı. Uruguaylı santror 34 yıllık Avrupa rekorunu egale etti.

Cavani ne yaptı?

34 yaşındaki futbolcu, 1985-86 UEFA Kupası'nda KSV Waregem'e karşı Köln forması giyen Klaus Allofs'tan bu yana bir Avrupa yarı finalinin her iki ayağında iki veya daha fazla gol atan ilk oyuncu oldu.

Uruguaylı santrfor, ilk 11 başladığı son 15 Avrupa Ligi maçında 16 gol atmayı başardı.

Manchester United final biletini kaptı

Kırmızı Şeytanlar, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak final maçında Villarreal'in rakibi oldu. 2017'den sonra ilk büyük kupasını kaldırma fırsatı bulan Manchester United, final maçını dört gözle beklemeye koyuldu.

Cavani, Roma'daki maçta ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala savunma arkasına sarktı, yaptığı iyi vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında Edin Dzeko, Cavani'ye yanıt verip skoru eşitlerken 60. dakikada Cristante, Roma'nı 2-1 öne geçirdi.

Uruguaylı futbolcu 68'de yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı. Roma, 83'te Alex Telles'in kendi kalesine attığı gol ile karşılaşmayı 3-2 kazansa da yarı finale yükselen taraf İngiliz ekibinden başkası değildi.

Manchester United, aynı zamanda, 2000-01 sezonundan bu yana iki ayaklı bir Avrupa kupası eşleşmesinde iki maçta sekiz veya daha fazla gol atan ilk takım oldu. 2000-01 sezonunda La Liga ekibi Alaves, Kaiserslautern'e iki maçta toplamda dokuz gol atmıştı.

Sırada ne var?

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Premier Lig'de 9 Nisan'da Aston Villa'ya konuk olacak. 11 Nisan'da Leicester City'yi ağırlayacak olan Kırmızı Şeytanlar o maçtan iki gün sonra ise Old Trafford'da Liverpool'u konuk edecek.

Manchester United böylelikle bir haftada üç maça çıkmış olacak.