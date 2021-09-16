Manchester United'ın genç yıldızına uyarı: Zaman azalıyor

Kırmızı Şeytanlar'ın eski golcüsü, genç oyuncunun kendini göstermek için fazla vakti kalmadığını düşünüyor.

Bir dönem attığı gollerle Manchester United taraftarlarının sevgilisi olan Dimitar Berbatov, Donny van de Beek’in kulüpteki geleceği için ‘zararın neresinden dönülse kardır’ ifadesini kullandı.

Ajax formasıyla oynadığı futbolla Avrupa’nın sayılı genç yetenekleri arasına giren Hollandalı, 2020’de 39 milyon euro karşılığında Manchester United’a transfer olmuştu.

İngiliz kulübüyle beş yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, Old Trafford’da bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı ve Ole Gunnar Solskjaer’ın vazgeçilmezleri arasına giremedi.

Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys karşısında bu sezon ilk kez 11’de yer alan Van de Beek, Aaron Wan-Bissaka’nın gördüğü kırmızı kartın ardından devre arasında oyundan alınmıştı.

Ne söyledi?

Berbatov’a göre kısa süre içinde bir değişim yaşanmazsa Van de Beek sezon sonunda kendini satış listesinde bulabilir.

“Van de Beek sahada yolunu kaybetmiş gibi gözüküyor. United kariyerini kurtarmak için zamanı azalıyor. Young Boys maçında 11’deydi ama devre arasında oyundan çıktı. Bu kulüpte geçirdiği sürenin özeti gibi.”

“İlk 11’deyse mutlaka oyundan alınıyor. Sonradan girerse ancak 10 dakika oynuyor. Tam anlamıyla yapabileceklerini gösterme fırsatı bulamadı.”

“Van de Beek için işler bir türlü rayına girmedi. Çok yazık, çünkü United onun için ciddi bir para ödedi. Ama sadece taraftarları mutlu etmek için para harcarsanız sonuç bu olur.”

“Yeniden şans bulmasını istiyorum, ama işi hiç kolay değil. Kulüp mümkün olursa zarardan dönmeye karar verebilir.”

Berbatov, Solksjaer’i savundu

United’ın eski golcüsü, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan şokun ardından yeniden yeri tartışılmaya başlanan Solskjaer’in United’ın başında kalacağına inanıyor.

“Şampiyonlar Ligi’nde Solskjaer yönetiminde 11 maçta alınan yedi mağlubiyet United için elbette tatmin edici değil. Bunu anlıyorum, ama futbol bazen istatistiklerin gösterdiğinden daha fazlasıdır.”

“İsviçre’deki maçın ardından Solskjaer’in koltuğu tehlikede mi? Hadi canım, ciddi olamazsınız. United, Premier Lig’de oynadığı dört maçın üçünü kazandı. Şampiyonlar Ligi’ndeki bir yenilgi onun geleceğini tehlikeye sokamaz. Şu anda bunu konuşmak için bir sebep göremiyorum.”

“United güçlü bir kadroya sahip, iyi transferler yaptılar, onları şimdi değil, grup maçlarının bitimiyle yargılamamız gerek.”

Van de Beek’in United kariyeri

Geçen sezon Premier Lig’de 19 maçta görev yapan Van de Beek, 1 gol ve 1 asist üretmişti. Merkez orta saha olarak görev yapan Hollandalı, diğer kulvarlarla birlikte 2020/21 sezonunda toplam 36 maça çıktı.

Van de Beek bu sezon ligde yalnızca Newcastle United karşısında, son altı dakika forma şansı bulabildi.

Daha fazlası için:

"Haaland'dan forma istedim, gülüp uzaklaştı"

Messi, Neymar ve Mbappe, Club Brugge'a karşı neden başarısız oldu?

Alman spikerden Sergen Yalçın yorumu: "Turkish Maradona"