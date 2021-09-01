Juventus’tan ayrılıp eski kulübü Manchester United’la anlaşmaya varan Cristiano Ronaldo, takımına önemli bir gelir kaynağı olacak.

Transfer döneminin son günlerinde piyasaya damga vuran Cristiano Ronaldo, Juventus’tan ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından ilk olarak Manchester City’nin gündemine gelen Portekizli yıldız, Sir Alex Ferguson gibi figürlerin de devreye girmesiyle eski kulübü Manchester United’a dönmüştü.

Kırmızı Şeytanlar’ın ciddi bir yatırım yaptığı efsane isim, kulübüne kazandıracağı gelirle maliyetini çıkarabilir.

Ronaldo United’a servet kazandıracak!

Juventus’tan 19.8 milyon pound karşılığında bonservisinin alındığı ifade edilen Ronaldo’nun, sponsorluk gelirleriyle birlikte kulübe bir yıl içerisinde 30 milyon pound gibi bir gelir kazandırması bekleniyor.

İngiliz futbol ekonomisti Dr. Rob Wilson, bu transferin hem yerel hem de global rekabette yeni bir çığır açacağını düşünüyor.

Instagram’da 261 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda dünyanın bir numarası olan Ronaldo, “kişisel markasının” kulübe getireceği itibarla büyük bir gelir kapısı oluşturabilir.

Wilson, bu transferi maddi açıdan şöyle değerlendirdi: “Ticari olarak Manchester United, anlaşmalarının çoğunu 10-12 yıl öncesinde yapmıştı, yani bunların kısa vadede yenilenmesi gerekecek.”

“Kişisel olarak düşüncem, Manchester United’ın son yıllarda sportif başarı anlamında düşüş yaşadığı yönünde, dolayısıyla şirketler de kulübün istediği fiyatları önermeye yanaşmıyorlar.”

“Örneğin United’ın şu anda antrenman tesisinin bir sponsoru bulunmuyor. Ancak Ronaldo transferinin bu görüşmelere de olumlu yansıyacağını düşünüyorum.”

“Eğer kupalar da kazanırlarsa United’ın tekrar bir dominasyon yakalayabileceğini düşünüyorum. Bu transferin kazandıracağı gelirler, önümüzdeki 12 ay içerisinde bonservis ücretini ve oyuncunun yıllık maaşını karşılayacak.”

“United’ın 30 milyon pound civarında bir geliri kasasına koyması bekleniyor.”

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