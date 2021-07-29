Paul Pogba’nın Manchester United’daki geleceği belirsizliğini korurken Kırmızı Şeytanlar’ın eski yıldızı kulübe tavsiyede bulundu.

Paul Pogba’nın Manchester United’la bir yıllık sözleşmesi kalmasını avantaja çevirmek isteyen Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

28 yaşındaki oyuncunun İngiliz devindeki geleceği belirsizliğini korurken Manchester United’ın eski oyuncusu Clayton Blackmore da “dünya klasındaki” Paul Pogba’nın takımda kalması gerektiğini ifade etti.

Neler söylendi?

Goal’e konuşan Manchester United’ın eski savunmacısı Blackmore, Fransız yıldızın geleceğine dair şunları söyledi: “Eğer takımın teknik direktörü ben olsaydım Pogba’yı takımda tutmak için elimden geleni yapardım çünkü o dünya klasında bir oyuncu.”

“PSG’nin onunla ilgilendiğini söylüyorlar ama bence bu iddialar doğru değil. Solskjaer’in yerine olsaydım ondan mümkün olduğunca faydalanmak isterdim çünkü dünyada Pogba’dan daha iyi olan çok sayıda orta saha oyuncusu yok.”

Pogba giderse hangi oyuncular öne çıkabilir?

Eğer Pogba ayrılmaya karar verirse Manchester United 2022 yılında oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek yerine bu transfer döneminde satmak zorunda katabilir.

Solskjaer’in elindeki isimler arasında bir üst seviyeye çıkabilecek yaratıcı orta saha oyuncuları arasında ise Donny van de Beek’in ismi öne çıkıyor.

24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda düzenli forma şansı bulamamıştı. Blackmore da Hollandalı orta sahanın performansında ikna olmuşa benzemiyor:

“Donny Van de Beek’i beğeniyorum ama o Paul Pogba kadar iyi değil.”

“Oyuna Pogba kadar ağırlık koyabildiğini düşünmüyorum, ama yeteri kadar şans bulursa belki kendini kanıtlayabilir.”

“Ole’nin oyuncular arasındaki dengeyi bulması gerekiyor. Van de Beek çalışkan bir oyuncu ama art arda dört - beş maçta süre alarak kendini gösterme imkanını bulamadı.”

“Oyuncu olarak takımın bir parçası olduğunuzu hissetmeniz gerekir. Art arda forma şansı bulması oyuncunu özgüvenini de arttıracaktır.”

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