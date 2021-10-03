Manchester United’ın eski oyuncusu, Everton maçında yenen golden bir ismi sorumlu tuttu.

İngiltere Premier Lig’de ilk yedi maçında 14 puan toplamayı başaran Manchester United, son olarak Everton’la Old Trafford’da 1-1 berabere kaldı.

Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi transferlerin ardından şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa mağlubiyetinin ardından alınan Everton beraberliğiyle ve Şampiyonlar Ligi’ndeki inişli çıkışlı performansla eleştirilerin hedefi oldu.

Everton maçında Anthony Martial’ın golüyle öne geçen Manchester United, Andros Townsend’in kontra ataktan gelen golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı. İngiliz devinin eski futbolcusu Owen Hargreaves, yenen golden Fred’i sorumlu tuttu ve Sir Alex’in takımında olsa Brezilyalı oyuncunun bir ay forma yüzü göremeyeceğini belirtti. Fred, golün oluşumunda Gray’dan topu kapamamıştı.

Neler söylendi?

2007-2011 yılları arasında Sir Alex Ferguson’ın öğrencisi olarak Manchester United’da boy gösteren Hargreaves, Solskjaer’in Everton maçında yenen golden ötürü Fred’i sorumlu tutması gerektiğini ifade etti.

Premier League Productions’a konuşan Hargreaves, şunları söyledi: “Asla ve asla bu gole izin verilmemeliydi. Oyuncular bunun için para kazanıyorlar, bu yüzden oradalar ve işleri o golü önlemek. Ben bunu kişisel algılardım.”

“Fred iki kez girişimde bulunuyor ve ikisinde de kazanamıyor. Sir Alex böyle bir durumda sizi bağışlamazdı. Ciddiyim, bir ay boyunca forma yüzü göremezdiniz.”

“Bu tarz mücadeleleri kazanmak zorunda. Eğer kaybederse de faul yapmalı, oyuncuyu düşürmeli. Bir şekilde kazanmak zorundasınız. Demarai Gray sizden topu kurtarmamalı, eğer yaparsa da faule başvurmanız gerekir.”

“United, oyunu kontrol edemiyor. Kendileri korner kullanıyorlar ama böyle bir gol yemeyi başarıyorlar, bu nasıl olur? Harry Maguire yok ve onun liderliğini arıyorlar, bunun farkındayım. Ama McTominay ve Fred gibi iki defansif orta sahanız varsa böyle bir gol yememelisiniz.”

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