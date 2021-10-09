Manchester United'ın eski yıldızı duvardaki yangın söndürücüyü söküp rakiplere saldırdı!
Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Marcos Rojo, formasını giydiği Boca Juniors'un Copa Libertadores'te Atletico Mineiro'ya yenildiği karşılaşma sonrasında karıştığı kavga nedeniyle beş maç ceza ve 18 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.
Yaşanan sansasyonel olayda kontrolden çıkan Rojo, güvenlik güçlerini yumruklamıştı.
31 yaşındaki oyuncu sakinleştirilmeden önce acil durum anlarında kullanılması için bulunan bir yangın söndürücüyü duvardan söküp rakip oyunculara fırlatmak için havaya kaldırdığı görülmüştü. CONMEBOLyapılan uzun araştırmaların sonucunda olaylara karışan bütün oyuncuları cezalandırma kararı alırken, Rojo da nasibini aldı.
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Polisler gaz sıktı
Hatırlanacağı gibi son 16 turunun ikinci maçında Marcelo Weigandt'ın Brezilya ekibine attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilmiş ve karşılaşmada sinirler gerilmişti. Penaltılara giden maçta Boca Juniors 3-1 mağlup olurken, maçın ardından rakip soyunma odaısna girmeye çalışan Boca oyuncuları polislerle çatışma yaşamıştı.
Öte yandan Arjantin basını ise Atletico Mineiro Başkanı Sergio Coelho'nun soyunma odalarının kapısında Boca Juniors oyuncularını tahrik ettiğini ve olayların bu noktaya gelmesinde başrolü oynadığını öne sürmüştü. Polis artan şiddetini önlemek için müdahalede bulunurken, her iki takıma da göz yaşartıcı gaz kapsülleri atılmıştı.