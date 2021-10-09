Manchester United'ın eski yıldızı duvardaki yangın söndürücüyü söküp rakiplere saldırdı!

Dünyaca ünlü stoperin elendikleri maç sonrasında yaptığı davranışların ardından aldığı ceza netlik kazandı.

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Marcos Rojo, formasını giydiği Boca Juniors'un Copa Libertadores'te Atletico Mineiro'ya yenildiği karşılaşma sonrasında karıştığı kavga nedeniyle beş maç ceza ve 18 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

El miedo que me da Rojito enojado pic.twitter.com/k7IwMyDEdL — Alfre Montes de Oca (@alfremontes) July 21, 2021

Yaşanan sansasyonel olayda kontrolden çıkan Rojo, güvenlik güçlerini yumruklamıştı.

31 yaşındaki oyuncu sakinleştirilmeden önce acil durum anlarında kullanılması için bulunan bir yangın söndürücüyü duvardan söküp rakip oyunculara fırlatmak için havaya kaldırdığı görülmüştü. CONMEBOLyapılan uzun araştırmaların sonucunda olaylara karışan bütün oyuncuları cezalandırma kararı alırken, Rojo da nasibini aldı.

Polisler gaz sıktı

Hatırlanacağı gibi son 16 turunun ikinci maçında Marcelo Weigandt'ın Brezilya ekibine attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edilmiş ve karşılaşmada sinirler gerilmişti. Penaltılara giden maçta Boca Juniors 3-1 mağlup olurken, maçın ardından rakip soyunma odaısna girmeye çalışan Boca oyuncuları polislerle çatışma yaşamıştı.

Se ve que en la transmision de allá no lo pasaron. pic.twitter.com/uMxyP47b59 — Faka (@Faka_sc) July 21, 2021

Öte yandan Arjantin basını ise Atletico Mineiro Başkanı Sergio Coelho'nun soyunma odalarının kapısında Boca Juniors oyuncularını tahrik ettiğini ve olayların bu noktaya gelmesinde başrolü oynadığını öne sürmüştü. Polis artan şiddetini önlemek için müdahalede bulunurken, her iki takıma da göz yaşartıcı gaz kapsülleri atılmıştı.

Daha fazla okuma