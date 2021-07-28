Patrice Evra, Manchester United'ın yeni transferi Varane'ı her yönüyle üst düzey bir savunmacı olarak görüyor ve Rio Ferdinand'a benzetiyor.

Patrice Evra, Real Madrid’den Raphael Varane’ı kadrosuna katan Manchester United’ın üst düzey bir transfere imza attığını düşünüyor.

28 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Evra, Raphael Varane ile Manchester United’da dört Premier Lig şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan eski takım arkadaşı Rio Ferdinand arasında büyük benzerlikler gördüğünü dile getirdi.

Neler söylendi?

The Athletic’e konuşan eski Unitedlı Evra, şu açıklamalarda bulundu: “Varane bana Rio Ferdinand’ı anımsatıyor. Topla arası çok iyi ve hava toplarında da oldukça etkili. Bence o komple bir savunmacı profiline sahip.”

“Fransa Milli Takımı’nda onunla oynadığım ilk maçı hatırlıyorum, çok etkilenmiştim. Genç yaşına rağmen topla ilişkisi çok iyiydi. Süratliydi ve önsezisi de bir hayli kuvvetliydi.”

“Top ayağındayken soğukkanlılığını koruyabiliyor ve gol katkısı da verebiliyor. Manchester United, her yönden üst düzey bir transfer gerçekleştirdi.”

Varane’ın kariyeri

2011 yılında Lens’ten Real Madrid’e transfer olmasının ardından geçen on yıllık süreçte en üst seviyede oynayan Fransız savunmacı, Ole Gunnar Solskjaer’in takımına bu yönden büyük bir katkı sağlayacak.

İspanyol devinin formasını 260 maçta giyen tecrübeli savunmacı, bu maçlarda 17 gol kaydederken üç La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

2018 yılında da Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan oyuncu, milli formayı şu ana kadar 79 maçta terletti. Varane, son olarak ise Fransa’nın İsviçre’ye mağlup olduğu Euro 2020 son 16 turu karşılaşmasında görev yapmıştı.

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Kupasız geçirdiği son dört sezonda hem Premier Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde basit defansif hatalardan muzdarip olan Manchester United, bu durumun üstesinden gelmek ve başarılar kazanmak istiyor.

Victor Lindelöf’ten formayı alarak yeni sezonda Harry Maguire’ın partneri olması beklenen Raphael Varane’ın bu noktada Solskjaer’in takımına seviye atlatması bekleniyor.

Jadon Sancho’nun da Borussia Dortmund’dan transfer edilmesiyle birlikte Manchester United, 2021-22 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi’nde de olabildiğince ilerlemek istiyor.

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