Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson hayatının en zor günlerini anlattı

Manchester United ile özdeşleşen menajer Alex Ferguson, beyin kanaması geçirdiği dönemde yaşadıklarını anlattı.

Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson, hayatını konu alan belgesel hakkında düzenlenen etkinlikte konuştu.

2018'in mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması sonrasında hafızasını ve sesini kaybetmekten korktuğunu belirten İskoç menajer, o günlerde yaşadıklarını anlattı.

Alex Ferguson ne dedi?

"O cumartesi sabahı bayıldığımda neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece düştüğümü hatırlıyorum, bir de hava güzeldi. İnsanlar hastanede oturup konuştuğumu söylüyorlar ama bunlar benim aklımda yok."

"Sesimi kaybettim, ağzımdan tek bir kelime bile çıkaramadım. Oldukça korkutucu bir durumdu. Doktorlar yanıma geldiğinde çaresiz hissettiğim için ağlıyordum. Daha sonra bir konuşma terapistiyle çalışmaya başladım ve 10 gün içinde sesimi geri kazandım."

"Hafızamı kaybetme riski yaşadım. Her şey aklımdan geçiyordu. Hafızam geri gelecek mi? Bir daha hiç konuşabilecek miyim? Hastane penceresinden dışarı bakarak 'Acaba kaç güneşli gün daha göreceğim' diye düşündüm. Bu benim için çok zordu."

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