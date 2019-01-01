Manchester United'dan Joao Felix ve Ruben Dias için Benfica'ya servet

Manchester United, Benfica'dan Joao Felix ve Ruben Dias'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde aldığı iyi sonuçlarla üst sıralara tırmanan Manchester United, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Record'un haberine göre; Premier Lig devi, Benfica'nın 21 yaşındaki sağ beki Ruben Dias'ı ve 19 yaşındaki ofansif orta sahası Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.

Yoluna Solskjaer ile devam etmeyi planlayan Manchester ekibi, yeni yapılanmanın ilk hamleleri olarak bu ikiliyi görüyor. United, iki genç futbolcu için Portekiz ekibine 180 milyon euro teklif edecek.

Bu sezon Benfica formasıyla 28 resmi maça çıkan Felix, takımına 11 gol , 6 asistlik katkı sağladı. Ruben Dias ise 41 resmi maçta forma giyerek takımı adına istikrar abidesi oldu.