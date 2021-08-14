Pogba’nın dört asist kaydettiği maçta Bruno Fernandes de hat-trick yaptı ve Manchester United lige gövde gösterisiyle başladı.

17 aylık sürenin ardından Manchester United taraftarları takımlarına kavuştu.

2019 yılının Mart ayında, Scott McTominay’in Manchester City karşısında kaydettiği unutulmaz golün ardından Old Trafford’a giremeyen Manchester United taraftarları için Leeds karşısında alınan 5-1’lik galibiyet, her şeyin tüm bu bekleyişe değdiğini kanıtlamış oldu.

Solskjaer, o Manchester derbisinde Old Trafford’u ilk defa o kadar gürültülü gördüğünü söylemişti. Bu maçtan sonra bu cümlesini de tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilir.

Manchester United’ın yeni Premier Lig sezonuna görkemli bir başlangıç yaptığı maçta Old Trafford tribünleri adeta yerinden oynuyordu.

Paul Pogba ve Bruno Fernandes ikilisinin hücumda ipleri eline alarak bir ustalık eserine imza attıkları maçta Manchester United, etkili hücum futbolunun meyvelerini beş gollü galibiyetle topladı.

Solskjaer de: “Bundan daha fazlasını isteyemezdim.” dedi, ve haklıydı da.

Maçtan önce yeni transfer Raphael Varane’ın da resmen açıklanmasıyla birlikte Manchester United taraftarlarının günü iyice şenlenmişti.

40 milyon pound karşılığında transfer edilen yıldız stoper, 19 numaralı formasıyla “Düşler Tiyatrosu’ndaki” taraftarları selamlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında şampiyonluk umutlarını yitiren United’da teknik direktör Solskjaer, maç önü basın toplantısında iyi bir başlangıç yapmanın kritik öneme sahip olduğunun altını çizmişti.

Pep Guardiola’ya atıfta bulunan Norveçli teknik adam, şampiyonlukların ilk haftalarda kazanılamayacağını belirtirken buna karşın bu periyotta alınan kötü sonuçlarda da kaybedilebileceğini ifade etmişti. Dolayısıyla Solskjaer, bundan daha iyi bir başlangıcı hayal bile edemezdi.

Paul Pogba da oldukça etkileyici bir performansa imza attı. Fransız yıldız, formunda olduğunda karşı konulamaz bir oyuncuya dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Dört asistle maçı tamamlayan Fransız yıldız, ince paslarıyla Leeds’in savunmasını darmadağın etti.

Pogba, ilk golünün asistini Fernandes’e yapmıştı. Portekizli yıldız da şık bir bitirişle Meslier’i mağlup etmişti.

Her ne kadar Leeds, Luke Ayling’in şık golüyle umutlansa da United’ın ipleri elinden bırakmaya hiç de niyeti yoktu.

Greenwood, Fernandes (maçı hat-trick’le tamamladı) Fred de ilerleyen dakikalarda sahneye çıktı ve Pogba da bu bölümde üç asist daha kaydetti.

Transfer iddialarına karşın Manchester United’ın neden Dünya Kupası şampiyonu Pogba’yı takımda tutmak zorunda olduğunu bir kez daha gördük.

Solskjaer’in elinde çok iyi oyunculardan kurulu bir kadro var, örneğin savunma anlamında kusursuz bir performans ortaya koyan Scott McTominay. Ama Pogba, kesinlikle farklı bir seviyede.

Yıldız oyuncunun kulübe hissettiği aidiyetten şüphesi olan taraftarlar bile Pogba ile daha iyi bir takıma dönüştüklerini kabul etmeli.

Karşılaşmanın ardından Fernandes’in BT Sport’a söylediği gibi: “İnsanlar Pogba’nın kalitesini tartışıyor ama bence bu tartışmaya açık olan bir konu değil.”

“O bizim için önemli bir oyuncu. Neler yapabileceğini biliyoruz ve o da bugün bunu herkese kanıtladı. Paul’dan bu tarz performanslar beklememiz gerektiğinin farkındayız.”

Tabii ki bu ikili, yıldızlarını parlatan tek Manchester United oyuncuları değildi. Solskjaer’in de ifade ettiği gibi Greenwood da ilk 11’deki yerini korumak adına çok önemli bir performans gösterdi.

Pogba’nın şık ara pasında karşı karşıya kalan ve net bir bitiri vuruşlar topu ağlarla buluşturan genç yıldızdan Solskjaer de övgüyle bahsetti.

Ancak Bruno’nun da geçen sezon bıraktığı yerden yüksek performansını devam ettirmesiyle birlikte Greenwood’un kendine ilk 11’de yer bulması pek de kolay görünmüyor.

Old Trafford’ın dolu tribünleri önündeki henüz beşinci maçına çıkan Portekizli yıldız, hat-trick yapmayı başardı..

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Manchester United taraftarları da Fernandes’in ismine tezahüratlar yaparak oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

Bununla birlikte United taraftarları, ikinci yarıda oyuna dahil olan yeni transfer Jadon Sancho’yu da ilk kez Manchester United formasıyla seyretti.

Genç İngiliz oyuncunun yanı sıra Varane transferinin de takıma büyük bir katkı yaparak Manchester United’a seviye atlatması bekleniyor.

Kulüp bu iki oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun ve zorlu bir uğraş verdi, ancak hem Sancho hem de Varane buna değecek isimler olduklarını göstereceklerdir.

Çeviri: Osman Can Erkut

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