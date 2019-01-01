Manchester United'dan De Gea'ya yeni kontrat

İngiliz devi, İspanyol file bekçisiyle 4+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

, uzun süredir kalecisi David de Gea'nın kontratını uzatmak istiyordu.

The Times'ta çıkan habere göre Kırmızı Şeytanlar, İspanyol eldiven için başka oyuncularına tanımadığı bir ayrılcalık planlıyordu.

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, De Gea ile 4+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

🖊️ Manchester United, David De Gea ile 2023'e kadar yeni sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/x5m9Ie7YWw — Goal (@GoalTurkiye) September 16, 2019

Sözleşmenin finansal detaylarıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

İspanyol file bekçisi yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:

"Burada 8 yıl geçirmek benim için ayrıcalıktı. Geldiğimde 350'den fazla maça çıkacağımı hayal bile edemezdim. Geleceğimdeki belirsizlik kalktığına göre tek yapmak istediğim istediklerimizi başarmak."

"Kadordaki tecrübelilerden olarak gençlere her türlü yardımı göstermek istiyorum. Böylece burada oynamanın ne anlama geldiğini bilecekler. United çatısı altında daha kazanacağımız çok şey olduğuna inanıyorum"

"Taraftarlara her zaman yanımızda oldukları için sahada teşekkür etmek istiyorum"

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Kırmızı Şeytanlar'ın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer de İspanyol eldivenin takımda kalmasından dolayı sevinçliydi.

"David kendini dünyanın en iyilerinden biri olarak kanıtladı" diyen Norveçli, "Manchester United'da oynamanın ne demek olduğunu biliyor. Bir kaleciden istediğiniz her şeye sahip. Birlikte daha uzun süreler çalışmak adına can atıyoruz" ifadeleriyle kalecisini övdü.

David de Gea, Manchester United formasıyla 367 maça çıktı.