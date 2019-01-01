Manchester United'dan 34 yılın en kötü serisi

Savunmada büyük problemler yaşayan Kırmızı Şeytanlar, son olarak 1986'da uğradıkları akıbetle tanıştılar.

savunma anlamında 1986'dan bu yana en kötü sezonunu geçiriyor.

Sheffield United deplasmanında 2-0 geriye düşüp 3-2 öne geçtiği ama 3-3'le tamamladığı maçta defans hatalarıyla taraftarını üzen Kırmızı Şeytanlar, kötü geçen sezonda kötü de bir istatistiğe imza attılar.

Son 12 maçının her birinde en az bir gol yiyen Ole Gunnar Solkskjaer'in ekibi, 1985-86 sezonundaki 15 maçlık seriden bu yana en kötü seriyi elde etmiş durumda.

Premier Lig'de 17 puanla 9. sırada yer alan Manchester United ile ezeli rakibi lider arasında 20 puan fark var.